元プロ野球選手のイチロー氏のモノマネで知られるお笑い芸人・ニッチローが1月23日、Instagramを更新。巨人の田中将大投手（37）とのツーショット写真を公開した。

「本物と偽物シリーズ」と題して投稿された写真には、おなじみのユニフォーム姿のニッチローとTシャツ姿の田中が並んで写っている。ニッチローは真顔でポーズを決めているのに対し、田中はグラブを手にカメラに向かって笑顔を見せている。

ニッチローは写真について「元チームメイトっぽい写真」とコメント。さらに「200勝おめでとうございます」とメッセージを添え、田中の偉業を祝福した。

【画像】ニッチローが公開した田中将大とのツーショット（画像はニッチローInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「マー君もそっくりさんかと思ったら本物ですねw」「マーくんも偽物？」「大物との共演 素晴らしい」「マー君ありがとうございます」「マー君と奇跡のツーショット最高でーす」「大物の共演」「意外と体格いいんだな」などコメントが寄せられた。