カール事務器、メモして切れるロール式ふせん用ディスペンサー「ロールふせんホルダー（FH−001）」を発売
カール事務器は、ロール式ふせん用ディスペンサー「ロールふせんホルダー（FH−001）」を1月下旬に発売する。
従来のロール式ふせんは、先にふせんを切り取る方式のため、いざ書き始めたら文章が付箋におさまらず書き直しが必要になると言った不便があった。同商品はホルダー上でメモした後に切り取ることできるため、書く量に合わせてちょうどいい長さで使うことができるのが最大の特長となっている。無駄なくふせんを使えるストレスフリーの商品だという。
主な特長は、書いてから切れるので無駄なく使えますとのこと。メモした後に切れるので、書く量に合わせてちょうどいい長さに引き出してカットできる。台座は糊がつきにくい剥離シートになっており、5mm幅の目盛りも付いているので書くときの目安になり便利だとか。台座にカッターが付いているテープディスペンサー形式なので、各場所もハサミも不要。ふせんを片手でかんたんに美しくカットできる。50mm幅ふせんを1巻、または25mm幅を2巻取り付けることができる。より幅の狭い付箋を使用する場合、ロール付箋ホルダーに張り付かない場合がある。
［小売価格］880円（税込）
［発売日］1月下旬
カール事務器＝https://www.carl.co.jp