¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¼êÂ¤È´é¤¬¥½¥Õ¥ÓÀ½¡£¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ý¡¼¥º¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢1·î26Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼52¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÇúÈ¯Åª¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë30¤«¹ñ°Ê¾å¡¢Îß·×7,000ËüÂÎ°Ê¾å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½ºß¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û22Ç¯Á°¤Î1·î26Æü¤Ë¼ÒÆâ·ëº§¡Ä¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ù¥¤¤Ç¤Îµó¼°ÈäÏª±ã¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á52Ç¯¤ÎÊâ¤ß
±î¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¡Ö¥â¥ó¡×¤Ï¥â¥ó¥¡¼¤Î¥â¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Ï¡Ö±î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÎÌ¾¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¡Ö¥â¥ó¡×¡Ö¥×¥Á¡×¡Ê»ä¤Î¡¿¾®¤µ¤¯²Ä°¦¤¤¤â¤Î¡Ë¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡Ä¡Ä1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Çº£Ç¯52ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Î´Ö¡¢±î¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»º¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥°¥Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¡×¤¬¡Ö¼ÒÄ¹¼¼Ä¹¡×¡¢¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡Ö¼ÒÄ¹Èë½ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Î©ÇÉ¤ÊÌò¿¦¤ä¸ª½ñ¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÙ¤«¤ÊÀßÄê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥»¥¥°¥Á¤Î¹ÊóÃ´Åö¡¦»³¸ý¤µ¤ó¡£
¡Ö¼ê¤Ë¤·¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»þÂåÀßÄê¤äÎ®¹Ô¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¡¢Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê»³¸ý¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤âÄÉ¤¤É÷
¡¡²þ¤á¤Æ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤È¡Öêô¤»¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¡£3À¤ÂåÂ³¤¯¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤¿¡£¸ø¼°Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Ç15.5Ëü¿Í¡£Ìó1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½6ÇÜ¤Ë¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö°ìºòÇ¯¤Î50¼þÇ¯¤ä¡¢ºòº£¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢Í×°ø¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Î²Æ¤´¤í¡¢¥¿¥¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ÎÈ¯¿®¤â¡¢¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤¿SNS¤ÎÅê¹Æ¤ÏµÞÁý¡£¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ï¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Î¥ì¥È¥í¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥ì¥È¥í´¶¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£Î®¹Ô¤ÎÇÈ¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÖÄ¹¡Á¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î¶¯¤ß¤À¡£
Â¿ºÌ¥³¥é¥Ü¤â¤³¤Ê¤¹¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×
¡¡52Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÂÀ¸¤«¤é¤º¤Ã¤È¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¡¦S¥µ¥¤¥º¤Ï1974Ç¯ÃÂÀ¸Åö»þ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÂÀ¸Åö»þ¤«¤é10Ç¯Äø¤ÇÌÜ¤Î¿§¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¤«¤é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ø¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´é¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¿§Çò¤Ë¡£ÂÎ¢¤Ë¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤Ë¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬Ë¥¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÂÎ¤â½À¤é¤«¤¤¼ê¿¨¤ê¤Î¥Ü¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥Á¥Ã¥ÁCOLORS¡Ù¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥¢¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¤Ç½¸¤á¤¿¤ê¡¢¤ªÂ·¤¤¤Ç¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¿ä¤·¿§¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¤ÈÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ä¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö²¶¤Î¡×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤ä¸¶½É·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤·¤Ê¤³¤é¤È¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤é¥á¡¼¥«¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¥¥ã¥é¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤Ï¾ï¤ËÏÃÂê¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø²¶¤Î¡ÙÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡È¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤È¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç£±Ëü±ß¡É¤È¹â²Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½Ìó¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËä¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¡¢¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¹¥¤¤Î¤´É×ÉØ¤Ê¤É¤¬¤´°ì½ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¸÷·Ê¤â¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖËÜ²È¡×¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á
¡¡¤½¤ó¤Ê¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ïº£¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¶áÇ¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤À¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥Ë¥»¥â¥Î¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥Ö¥Ö¥Ö¡¼¥à¤¬¡¢¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¿Íµ¤¤ÎºÆÇ³¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¸µÁÄ¡É¤ä¡ÈËÜ²È¡É¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÏÄ¹¤¯ºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿3À¤Âå¤Ç¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤â¡¢¼Â¤ÏÆ±Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´öÅÙ¤â¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ´°À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¥¥ã¥é¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ç¯Âå¤ä»þÂå¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤Î¡Ö²Ä°¦¤¤¡×Â¸ºß¡£°Â¿´¤·¤ÆÂ£¤ì¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ»ÃÏ
¡¡É®¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¼Â²È¤Ë¤Ï½éÂå¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤Èµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢20Âå¸åÈ¾¤ËÎ¹Àè¤Ç¡Ö¤´ÅöÃÏ¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á°¦¤¬ºÆÇ³¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ë¤¿¤Ó¤´ÅöÃÏ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Í§¿Í¤«¤é¤â¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¹¥¤¡×Ç§Äê¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µ¤¤Å¤±¤Ð²È¤Ë¤Ï²¿ÂÎ¤â¤Î¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤¤¤¿¤º¤é¤ËÂÎ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ëÍÌ¾¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡½¡½¸¶½É¡¦¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¡¢¶äºÂ¡¦ÇîÉÊ´Û¡¢ÀõÁð¡¦TOYS¥Æ¥é¥ª¡¢¾åÌî¡¦¥ä¥Þ¥·¥í¥ä¤Ê¤É¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ó¥Á¥Ã¥ÁÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊÀ¼Ò¤Î¹©¾ì¡¦µìËÜ¼Ò¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ø¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¸ø±à¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ä¥ß¥Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡Ø¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥¨¥ê¥¢¡Ù¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¡¢SNS¤Î»£±Æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¸ø±à¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ë¿·¾®´ä±Ø¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¸ý±ØÁ°¹¾ì¤Ç¤Ï¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ä»þ·×Åã¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Þ¤Á¡¡¤«¤Ä¤·¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾¦Å¹³¹¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¡¢Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¼ã¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤È¹½¤¨¤ëÂç¸æ½ê¡Ä¡Ä¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡É¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤À¡£Î®¹Ô¤Ï½ä¤ê¡¢¥Ö¡¼¥à¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢À¤³¦À¬Éþ¤â¤»¤º¡¢±ê¾å¤â¤»¤º¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¾ï¤Ë¼«Í³¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°¦¤µ¤ì¤ë¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ÂÀî¥ä¥¹»Ò
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºÇ¿ä¤·¤Ï½éÂå¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¤´ÅöÃÏ°ËÀª³¤Ï·¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤â¹¥¤
