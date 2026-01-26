Ìð¸ý¿¿Î¤¡¡¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë22ºÐ¤Ç²È¹ØÆþ¡ÖµîÇ¯¥í¡¼¥óÊ§¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¹ðÇò¡Ö¥Ò¥ÓÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê43¡Ë¤¬25Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿²È¤Î¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í10¿Í¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤·¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¶â³Û¤ò²Ã»»¤·¤Æ¹ç·×10²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡Ìð¸ý¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22ºÐ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿Æ¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖµîÇ¯¤°¤é¤¤¤Ë¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶â³Û¤Ï»öÌ³½ê¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ÏÌÀ¤«¤»¤º¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤È¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¤Î¤¬1200Ëü±ß¡£¤½¤ì¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¡£