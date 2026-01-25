千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式 / 安心して長く使える！モバイルバッテリーを2モデル【まとめ記事】
サンエックス株式会社のキャラクター「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」は、2026年で「千代田区観光協会観光大使」に就任して5周年を迎えた。このたび、観光大使就任5周年を記念し、2026年1月21日（水）に「千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式」を神田で執り行った。
株式会社オウルテックは、準固体電池を採用した安心・安全・長寿命設計のモバイルバッテリー「OWL-LPB5024」シリーズおよび「OWL-LPB10024」シリーズを発売した。容量違いの2モデル（5000mAh／10000mAh）をラインアップし、PD出力や2台同時充電、低電流モード搭載などの利便性も兼ね備えており、日常使いに適した製品だ。
■NVIDIA、RTX AI PCを通じて生成AI・高精細映像技術の最新動向を公開
NVIDIAは2026年1月22日（木）、「RTX AI PC メディア向け説明会＆デモ体験会」を開催した。本イベントでは、1月に開催された「CES 2026」で発表されたばかりの最新AIテクノロジーを取り入れたゲーミングデモのほか、クリエイターやAI愛好家の日常的な生産性向上や制作活動の高速化を支援する最新AIモデルを活用したRTX AI PCのデモを、実際に体験することができた。
■貼るだけ簡単、洗って何度でも使用可能！取付簡単な震度7クラス対応の耐震ジェルマット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、震度7クラスの揺れに対応し、工事不要の貼るだけ簡単設置で、汚れても水洗いで粘着力が復活する耐震ジェルマット「200-QL029BK」を発売した。テレビ台、デスク、棚の上など日常の定位置こそ転倒対策の要。本製品は震度7クラスの揺れに対応した耐震ジェルで、高い粘着力で機器の底面をしっかり固定。さらに、伸縮性のある素材が揺れのエネルギーを受け止め、ズレや転倒リスクを軽減する。見た目を大きく変えずに気になるポイントへ素早く導入できるため、「防災は後回しになりがち」という方にも取り入れやすい。
■文字起こし・通話に最適！ノイズを強力に低減するDSP搭載USBマイク
サンワサプライ株式会社は、先進的なDSPノイズキャンセリング機能を搭載したUSBマイク「MM-MCTC02NC（スタンド型）」「MM-MCTC03NC（フラット型）」を発売した。周囲の環境音を最大40dB低減し、オンライン会議や受付業務、音声録音においてクリアな音声入力を実現する。会議などの文字起こしにも最適だ。先進的なDSPノイズキャンセリングを搭載しており、空調音や打鍵音を最大40dB抑制する。MM-MCTC02NCはスーパーカーディオイドマイクを採用しており、正面の声をクリアに集音して周囲の雑音を最小限に抑える。ノイズリダクションとエコーキャンセル機能も搭載しているので、快適なオンライン通話をサポートする。
■準固体電池だから燃えにくく、安心して長く使える！モバイルバッテリーを2モデル
株式会社オウルテックは、準固体電池を採用した安心・安全・長寿命設計のモバイルバッテリー「OWL-LPB5024」シリーズおよび「OWL-LPB10024」シリーズを発売した。容量違いの2モデル（5000mAh／10000mAh）をラインアップし、PD出力や2台同時充電、低電流モード搭載などの利便性も兼ね備えており、日常使いに適した製品だ。安全性に優れる「準固体電池」を採用したモバイルバッテリー。5000mAhモデルはコンパクトで日常使いに適し、10000mAhモデルは外出や旅行、出張などにおすすめだ。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減している。劣化しにくい構造のため約2000回の充放電サイクルに対応しており、毎日の使用でも長く使える設計だ。また、−20℃〜60℃の低温や高温にも強い特長がある。
■リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマが神田に勢ぞろい！千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式
サンエックス株式会社のキャラクター「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」は、2026年で「千代田区観光協会観光大使」に就任して5周年を迎えた。このたび、観光大使就任5周年を記念し、2026年1月21日（水）に「千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式」を神田で執り行った。当日は、リラックマに加え、コリラックマ、そして今年誕生から10周年を迎えるチャイロイコグマも登場。これまでの活動を振り返りながら5周年を祝うとともに、2026年にスタートする「観光大使5周年記念プロジェクト」の発表や、限定周年グッズのお披露目が行われた。さらに同日には、一般向けの「5周年記念イベント」も開催された。来場者は、リラックマたちとのグリーティングや記念スタンプラリーを楽しんだ。
