「来来亭のラーメン」を16年以上毎日食べ続ける男性を直撃。体重の増減や健康診断の結果も教えてもらった――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2024年9月19日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
飽食の時代、寿司・焼肉・カレー・スイーツなど、あらゆるものが好きな時に食べられる日本。そんな状況にあって、徹底的に同じものを食べる人も存在する。人気ラーメンチェーン「来来亭」に毎日通い続ける男性、ラーメン マソ氏（49歳）もその一人。
体には悪くないのか？ 毎日食べ続けるほどの魅力は何なのか？ 本人を直撃した。
◆「1日に3杯ずつ食べていた」時期もある
「来来亭」に毎日通い始めて16年以上というラーメン マソ氏。元々、ラーメン好きで毎週末通う店があった。しかし、その店の営業時間が変わったことで、タイミングが合わなくなり足が遠のいてしまうことに。そんな時、来来亭に入店してその味に感動したマソ氏は、昼にラーメンを食べて、夜にまた晩酌がてらの来店をすることもあるのだとか。さらに、最も足繁く通った時期について聞くと、驚きの答えが返って来た。
「2009年にポイント制度が始まったんです（※現在はアプリに移行）。1杯で1ポイントついて、80ポイント貯めると、1か月間毎日1杯無料。そのスタートダッシュキャンペーンで1杯で2ポイントになっていて、40杯で特典が受けられたんです。『日本で一番になってやろう』と決めて、2週間で達成しました」
つまり、1日に3杯ずつ食べるという驚異的な勢いで達成したことになる。
この記録は、来来亭社長の豆田敏典氏の耳にも届き、それがラーメン マソ氏のピンチを救うことになる。
◆来来亭の社長から粋な計らいが
16年食べ続けても飽きることなく、熱量たっぷりに魅力を語るラーメン マソ氏だが、一度、心が折れかけたこともあったのだという。
「ポイントを最速で貯めた後も、無料特典は使わずにポイントを貯め続けていました。12枚貯めて1年間無料にしようと思っていたんです。しかし、5枚貯めたところでカードを紛失してしまったんですよ。すでに400杯くらい食べていたので、ものすごいショックでした」
まさにライフワークになっていた来来亭のポイントが、カードの紛失という形で消滅。生きがいでもあった目標が振り出しに戻り、諦めかけたラーメン マソ氏だったが……。
「ホームグラウンドである鎌倉台店（名古屋市）の店長に紛失したことを話したら、なんと豆田社長から、特別に再発行の許可が出たんです！ しかも、存在しない『年間パス』を作ってくれるということになり、さらにそれを社長直々に手渡ししてくださると！」
そうして、無事に来来亭の年間パスを手に入れるに至った。ポイント制度の驚異的な最速達成で、社長にまで名が通っていたことが、ここでラーメン マソ氏を救ったのだ。
◆なぜ毎日食べても飽きないのか
1日に何度も通ったりしながら毎日食べ続けると、シンプルに飽きるのではないかという、率直な疑問も湧いてくるのだが。
「来来亭のラーメンは、突出したクセのあるラーメンではないんです。特徴的なものであれば、最初は美味しくても飽きが来るのも早いと思いますが、来来亭さんは違います。豆田社長も以前に『90点のラーメンを提供する。あと10点はお客様でカスタムしてもらう』という話をされていましたし、お店にも『毎日でも食べられるラーメン』と、大きく書かれていました」
そこで、そんな来来亭のラーメンを誰よりも食べていると言える、ラーメン マソ氏に解説してもらった。
「私がよく食べるのはスタンダードな『醤油ラーメン』です。背脂が浮いていて、こってりに見えますが、スープを飲んでみるとすっきり感もあって美味しいんです。麺も低加水と言われるものなので、パツパツとした歯切れがあって心地いんですよ」
