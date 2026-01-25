ラーメン マソ氏

大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2024年9月19日　記事は取材時の状況）　＊　　＊　　＊

飽食の時代、寿司・焼肉・カレー・スイーツなど、あらゆるものが好きな時に食べられる日本。そんな状況にあって、徹底的に同じものを食べる人も存在する。人気ラーメンチェーン「来来亭」に毎日通い続ける男性、ラーメン マソ氏（49歳）もその一人。

体には悪くないのか？　毎日食べ続けるほどの魅力は何なのか？　本人を直撃した。

◆「1日に3杯ずつ食べていた」時期もある

「来来亭」に毎日通い始めて16年以上というラーメン マソ氏。元々、ラーメン好きで毎週末通う店があった。しかし、その店の営業時間が変わったことで、タイミングが合わなくなり足が遠のいてしまうことに。そんな時、来来亭に入店してその味に感動したマソ氏は、昼にラーメンを食べて、夜にまた晩酌がてらの来店をすることもあるのだとか。さらに、最も足繁く通った時期について聞くと、驚きの答えが返って来た。

「2009年にポイント制度が始まったんです（※現在はアプリに移行）。1杯で1ポイントついて、80ポイント貯めると、1か月間毎日1杯無料。そのスタートダッシュキャンペーンで1杯で2ポイントになっていて、40杯で特典が受けられたんです。『日本で一番になってやろう』と決めて、2週間で達成しました」

つまり、1日に3杯ずつ食べるという驚異的な勢いで達成したことになる。

この記録は、来来亭社長の豆田敏典氏の耳にも届き、それがラーメン マソ氏のピンチを救うことになる。

◆来来亭の社長から粋な計らいが

　16年食べ続けても飽きることなく、熱量たっぷりに魅力を語るラーメン マソ氏だが、一度、心が折れかけたこともあったのだという。

「ポイントを最速で貯めた後も、無料特典は使わずにポイントを貯め続けていました。12枚貯めて1年間無料にしようと思っていたんです。しかし、5枚貯めたところでカードを紛失してしまったんですよ。すでに400杯くらい食べていたので、ものすごいショックでした」

まさにライフワークになっていた来来亭のポイントが、カードの紛失という形で消滅。生きがいでもあった目標が振り出しに戻り、諦めかけたラーメン マソ氏だったが……。

「ホームグラウンドである鎌倉台店（名古屋市）の店長に紛失したことを話したら、なんと豆田社長から、特別に再発行の許可が出たんです！　しかも、存在しない『年間パス』を作ってくれるということになり、さらにそれを社長直々に手渡ししてくださると！」

そうして、無事に来来亭の年間パスを手に入れるに至った。ポイント制度の驚異的な最速達成で、社長にまで名が通っていたことが、ここでラーメン マソ氏を救ったのだ。

◆なぜ毎日食べても飽きないのか

1日に何度も通ったりしながら毎日食べ続けると、シンプルに飽きるのではないかという、率直な疑問も湧いてくるのだが。

「来来亭のラーメンは、突出したクセのあるラーメンではないんです。特徴的なものであれば、最初は美味しくても飽きが来るのも早いと思いますが、来来亭さんは違います。豆田社長も以前に『90点のラーメンを提供する。あと10点はお客様でカスタムしてもらう』という話をされていましたし、お店にも『毎日でも食べられるラーメン』と、大きく書かれていました」

そこで、そんな来来亭のラーメンを誰よりも食べていると言える、ラーメン マソ氏に解説してもらった。

「私がよく食べるのはスタンダードな『醤油ラーメン』です。背脂が浮いていて、こってりに見えますが、スープを飲んでみるとすっきり感もあって美味しいんです。麺も低加水と言われるものなので、パツパツとした歯切れがあって心地いんですよ」