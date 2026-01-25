“4点プレー”に続けて逆転スリー…レイカーズ・八村塁が劇的プレー連発でマブス撃破に貢献

1月25日（現地時間24日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のアメリカン・エアラインズ・センターでダラス・マーベリックスと対戦した。

八村は第1クォーター中盤からコートインし、残り1分から3ポイントシュートとアリウープを続けて成功。第2クォーターの冒頭でもジャンパーを沈め、一度ベンチへと戻る。その後はルカ・ドンチッチが順調にアシストを伸ばし、レイカーズが2ケタリードを維持すると、65－52の13点差で試合を折り返した。

一転して、レイカーズは第3クォーターで攻防ともに苦戦し、79－87の8点ビハインドで最終クォーターへ。試合残り10分でコートに戻った八村は、要所でのブロックや“4点プレー”で猛追を加速させ、残り2分15秒に逆転の3ポイントを炸裂。勢いに乗ったレイカーズはレブロン・ジェームズやドンチッチのレイアップでとどめを刺し、最終スコア116－110で勝利を手にした。

第4クォーターに試合最大の15点差を返したレイカーズは、ドンチッチが33得点8リバウンド11アシスト、レブロンが17得点8リバウンド5アシスト、ディアンドレ・エイトンが9得点11リバウンドをマーク。八村はベンチから27分8秒にわたって出場し、3ポイント4本を含む17得点に加え、8リバウンド1アシスト1ブロックと多彩な活躍で逆転勝利に貢献した。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 116－110 ダラス・マーベリックス



LAL｜37｜28｜14｜37｜＝116



DAL｜28｜24｜35｜23｜＝110

【動画】勝負所で長距離砲を沈めた八村！