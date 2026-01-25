全国各地の客室にこだわりありの温泉宿を集めました。どの部屋を選んでも、チェックインしたら部屋を出ることなく露天風呂に好きなだけ浸かれる贅沢を享受できます。

【赤湯温泉】広々とした三間の客室に安らぎ、我が家のような滞在を楽しむ『名湯一門 高見屋 櫻湯 山茱萸（さくらゆ さんしゅゆ）』

くつろぎの空間で露天風呂に身体をあずけ、温泉が持つパワーを全身で受け止める

『名湯一門 高見屋 櫻湯 山茱萸（さくらゆ さんしゅゆ）』【秋海棠（しゅうかいどう）】4万1250円〜 短めの渡り廊下の先にかけ流しの源泉がなみなみと注がれる露天風呂をしつらえる。湯船やリビングから坪庭が眺められる

羽州街道の宿場町だった、赤湯温泉郷に立つ平屋造りの湯宿。土壁の門の先には、宿がコンセプトとする7室の「和みの空間」が広がる。離れ形式の客室は全室が20坪以上の広さで、主室と寝室、リビングからなる三間続きの和空間となっている。

温泉やマッサージチェアで身体をほぐし、我が家にいるようにリラックスして過ごしたい。露天風呂は主室から伸びる廊下の先にあり、部屋からの視線が気にならないように配慮されている。

坪庭を眺めながら湯船に向かう時間は非日常感たっぷりだ。赤湯温泉の名湯は部屋の露天風呂はもちろん、館内の大浴場にもかけ流されており、露天風呂はバイブラバスになっている。湧き上がるバブルの刺激で、血行促進も期待できる。

部屋でいただく食事は、「食材の宝庫」といわれる山形の恵みにあふれる。夕食は旬を提供することにこだわる月替わりの懐石料理で、ブランド牛や日本海の幸、山菜や米、果物に至るまで地産の逸品が並ぶ。お酒3種とのマリアージュを楽しむプランで美酒にも酔いたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【花筏（はないかだ）】4万1250円〜

和2室＋リビングに、専用露天風呂が備わる。同タイプは計6室あり、5名まで宿泊できる。また、1室は6名まで宿泊が可能な角部屋（4万6550円〜）。浴槽はそれぞれ趣が異なる。

〈温泉DATA〉

【泉質】含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉

【効能】皮膚病、婦人病、きりきずなど

【露天風呂・客室風呂】温泉（源泉かけ流し）

【大浴場】温泉（循環）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全7室）

［平日・休日］3万9750円〜

［休前日］4万6350円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆、花火開催日など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『名湯一門 高見屋 櫻湯 山茱萸（さくらゆ さんしゅゆ）』

【電話】0238-43-3020

【住所】山形県南陽市赤湯740

【アクセス】JR奥羽本線ほか赤湯駅よりタクシーで約5分、車／東北中央自動車道南陽高畠ICより国道13号経由で約3分

【駐車場】7台

【送迎】あり（赤湯駅より。要事前予約）

公式サイト：https://sansyuyu.jp

【湯河原温泉】熱海や箱根のスポットにも近い！庭園や自然、名湯にくつろぐ宿『懐石旅庵 阿しか里（あしかり）』

『懐石旅庵 阿しか里（あしかり）』【萩】5万9550円〜 箱根外輪山を一望できる広いデッキに源泉かけ流しの露天風呂が付く、セミスイートタイプの和洋室

東京から電車で約1時間の静かな山間に位置する、歴史ある温泉地・湯河原。伝統的な日本美を重視した純和風の温泉旅館は、広大な庭園「万葉乃庭」を囲むように17室の露天風呂付き客室が備わる。

全室が数寄屋造りの和空間をベースにしたスタイリッシュなデザインで、デッキに配した湯船には『万葉集』で詠われた名湯がかけ流し。湯上がりにはデッキや室内から箱根連山や庭園の眺望を楽しみたい。

夕食は、日本の四季である二十四節の移り変わりを繊細に表現した旬彩懐石料理。地元の山海の幸を取り入れ、贅沢かつ丁寧に調理した旬の献立が膳を彩る。専門家の意見を取り入れて選び抜いたワインとのマリアージュにも酔いしれたい。地元はもちろん、全国の銘酒や地ビール、シャンパンも充実している。

露天風呂付き客室PICK UP！【八雲】4万9650円〜

『懐石旅庵 阿しか里（あしかり）』【八雲】4万9650円〜

60平方メートルのスタンダードの和洋室で、同タイプは計4室。ほかスタンダードタイプの和室1室と洋室2室がある。どの部屋からも庭や山並みを一望できる。部屋食対応の客室も用意。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉、弱アルカリ性低張性

【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛など

【客室風呂】源泉かけ流し

【大浴場・露天風呂】温泉（加温、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全17室）

［平日・休日］4万3050円〜

［休前日］5万2950円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『懐石旅庵 阿しか里（あしかり）』

【電話】0465-62-4151

【住所】神奈川県足柄下郡湯河原町宮上734

【アクセス】電車／JR湯河原駅よりタクシーで約5分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路経由で約50分

【駐車場】10台

【送迎】あり（湯河原駅より、宿泊予約時に要予約）

公式サイト：https://www.ashikari.com

【伊豆高原温泉】個性あふれる4室から選んで人気の魚介たっぷりの夕食を堪能『e，ここ地宿 風曜日（かぜようび）』

『e，ここ地宿 風曜日（かぜようび）』【3号室 アジアン】2万7500円〜 宿で最も広い、約22畳の和洋空間。和室＋ベッドルームはアジアン風で、高原の景色を楽しめる檜の露天風呂を備える

伊豆高原で一際目をひくカラフルな外観が目印。情熱の国・スペインをイメージしたお洒落な宿は、オーナーが「ガウディの建築」をモチーフにデザインを施した。

客室はアジアンテイストなど異国情緒あふれた部屋や、日本の古民家をイメージした和モダンなど、どれも雰囲気の異なる個性的な造り。小さな窓明かりが特徴の貸切露天風呂もある。モザイクタイルを使ったスペイン風の湯船に浸かり、客室の湯船と異なる風情も楽しみたい。

注目は伊豆の新鮮な地魚の刺身盛りと、伊勢海老や鮑などを使い大胆なアレンジを加えた創作スペイン料理。特に名物の「伊勢海老パエリア」は食通も絶賛するほど。牛フィレステーキやイベリコ豚による料理もあり、品数の異なる３種のプランから選択できる。

露天風呂付き客室PICK UP！【7号室 和モダン】2万6400円〜

『e，ここ地宿 風曜日（かぜようび）』【7号室 和モダン】2万6400円〜

約20畳の古民家風の和洋室。信楽焼の陶器風呂を配したデッキからは、快晴時には遠方に海を望める。ほか、客室は和洋室の「3号室アジアン」、陶器風呂が付く洋室「1号室スペイン」、「5号室スペインガウディ」がある。

〈温泉DATA〉

【泉質】カルシウム・硫酸塩温泉

【効能】筋肉痛、関節痛、五十肩など

【客室風呂・貸切露天風呂】温泉（加水・加温、循環ろ過）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全4室）

［平日・休日］2万4200円〜

［休前日］2万6400円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『e，ここ地宿 風曜日（かぜようび）』

【電話】0557-51-2935

【住所】静岡県伊東市大室高原7-210（カーナビには伊東市八幡野1253-145と入力）

【アクセス】電車／伊豆急行線伊豆高原駅よりバスで大室高原八丁目下車、徒歩約8分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路〜国道135号経由で約1時間40分

【駐車場】8台

【送迎】なし

公式サイト：http://www.kazeyoubi.com

※2025年10月時点の情報です

■『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

