「令和のデコトラ」は夏祭りで逢いたい!?

2026年1月9日から11日まで、恒例のカスタムカーイベント「東京オートサロン（TAS）2026」が幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されました。

北ホールにブースを構えるダイハツは、「ダイハツメイ（大発明）」というキーワードのもと、わくわく・おどろきを詰め込んだ軽商用車や、ドレスアップの方向性を提案する軽乗用車、さらにモータースポーツ参戦に向けた小型スポーツモデルまで幅広く展開されています。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの最新型「“軽”デコトラ」です！ 画像で見る（30枚以上）

その中でもブース内で特に異彩を放っていたのは、「ハイゼットトラック PTOダンプ 大発命（ダイハツメイ）」です。

大型トラックにド派手でヤンチャな装飾を施し、昭和の時代から今もなおコアな人気を集め続ける「デコトラ（アートトラック）」をほうふつとさせる、いわば“令和の軽デコトラ”といった成り立ちです。

小さいボディながらも、TAS2026会場で大きな存在感を放っていました。

見た目はギンギラギンに攻めている一方、その根底には「世代を超えて、人の輪を繋いで笑顔に。暮らしをおもしろく、お客様を元気にしたい」というダイハツの真摯な想いがあります。

ちなみに車名にある「PTO（パワーテイクオフ）」とは、エンジンの動力を利用してダンプの荷台を昇降させる仕組みのことで、軽で採用しているのは唯一ダイハツだけとのことでした。

細部を見ていきましょう。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1835mm（一部の装飾を除く）ですが、そんなちいさな“軽規格”にピッタリ収まっているとは思えないほど、圧倒的な迫力があります。

オリジナルのフロントバイザーでは、「お客様に寄り添い、暮らしを豊かに」というメッセージをストレートに発信。その上部のシートデッキキャリアでは、ビッグサイズの“光るダイハツロゴ”が輝いています。

バンパー部の「池田」はダイハツやハイゼットにゆかりのある大阪府池田市、「中津」は生産工場がある大分県中津市の意。「ONE！マン」というワードは、ダイハツの“オープンな社内報”＝「ダイハツONE！」のWebサイトと、ワンマン運転を掛けているそうです。

一方の内装では、歴代ハイゼットに加え、池田市の花「さつきつつじ」＆同じく動物の「ウォンバット」、中津市の花「さつき」をモチーフとしたデザインが奢られています。

後方の荷台には、歴代ハイゼットをモチーフにしたオリジナルパネルが配置されます。

しかもせり上がった荷台は、そのまま“輪投げの的”になるという、来場した子どもたちも夢中にさせる遊び心を積んでいるのも面白い仕掛けです。

ちなみに展示車両には、輪投げ用のステアリングホイールカバーまで用意される力の入れようでした。

※ ※ ※

その他にも、ハイゼット トラック PTOダンプ 大発命には、手書きのイラストで表現された「ミゼット」や「吸入ガス発電機」が、日本の原風景を想わせるレトロ感を演出しています。

夏祭りや縁日にこの車両が現れたら、老若男女を問わずに大人気となりそうですね。