¥¦¥ë¥Ö¥ºÂÐ¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÀï¤¬±ä´ü¤Ø¡Ä°ÜÌ±Å¦È¯¶¯²½¤Ç»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÎ©·ã²½¡¢»àË´»ö·ï¤ËÈ¯Å¸
¡¡NBA ¤Ï1·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÂÐ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î»î¹ç¤òÍâÆü¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NBA¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¤ÏÏ¢Ë®°ÜÌ±Åö¶É¤È»ÔÌ±¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤ËÏ¢Ë®¿¦°÷¤Î½Æ·â¤Ë¤è¤ê»ÔÌ±¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢Ë®À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î°ÜÌ±¼èÄù¤ÎµÞ·ã¤Ê¶¯²½¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÍ×À¯ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ê°ÜÌ±À¯ºö¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¼þÊÕ¤Ë¤Ï°ÜÌ±¡¦ÀÇ´Ø¼èÄù¶É¡ÊICE¡Ë¤Ê¤É¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÏ¢Ë®¿¦°÷¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¾å¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼èÄù¤äÅ¦È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ï°ÜÌ±¤äÆñÌ±¤òÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎµÞ·ã¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤Ë»ÔÌ±¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢Å¦È¯¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤¬Ï¢ÆüÈ¯À¸¤·Åö¶É¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ë´¨¤ÎÃæ¤Ç¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤Î»ÔÌ±¤¬»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Ï¢Ë®Åö¶É¤ÎÅ±Âà¤äÀâÌÀÀÕÇ¤¤òµá¤á¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥â¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¼çÍ×»ÜÀß¤ä¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¼þÊÕ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÌ±¤ÈÅö¶É¤Î¾×ÆÍ¤Ï½Æ·â»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢º£·î¤À¤±¤ÇÏ¢Ë®¿¦°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿È¯Ë¤»ö·ï¤Ï3²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î8Æü¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤Î½÷À¤¬Ï¢Ë®¿¦°÷¤ÎÈ¯Ë¤¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¡¢¹³µÄ³èÆ°¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç25Æü¤Ë2¿ÍÌÜ¤Î»àË´»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢25Æü¤Î»ö·ï¤Ï¥¦¥ë¥º¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¢¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÌó3kmÀè¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿·Ù´±¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤Î½Æ·â¤ò¼õ¤±¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢»î¹ç¤¬3Æü±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î±ä´ü¤Ï¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾å¤ËÇØ·Ê¤â°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñu¤¬ÀÚ¤êÎ¥¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥ë¥Ö¥º¤È¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î»î¹ç¤Ï26Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¡¢27Æü¤Ë¤âÆ±¥«ー¥É¤ÎÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£