冨安健洋が476日ぶりベンチ入りも出場はお預け、板倉滉途中出場のアヤックスはフォレンダムを2発撃破
[1.24 エールディビジ第20節 アヤックス 2-0 フォレンダム]
アヤックスは24日、エールディビジ第20節でフォレンダムと対戦し、2-0で勝利した。長期離脱から復帰したDF冨安健洋はアーセナルに所属していた2024年10月5日以来、476日ぶりに公式戦メンバー入りを果たしたがこの日は出番なし。DF板倉滉は後半途中からピッチに入った。
試合はセットプレーから動いた。アヤックスが前半13分に右CKを獲得すると、ファーサイドからDFユーリ・バースが頭で合わせて先制ゴールをゲット。同36分にはFWラヤーン・ブニーダのクロスをバースが再び頭でゴールに流し込み、2-0で試合を折り返した。
2点リードのアヤックスは後半18分に板倉を投入。板倉はアンカーに入りつつ終盤は最終ラインに入っていた。チームは3点目のチャンスを生かせなかったものの危なげない戦いを見せてリーグ戦3試合ぶりの勝利を手にした。
アヤックスは今月28日にオリンピアコスとのUEFAチャンピオンズリーグを実施し、中3日でリーグのエクセルシオール戦を予定。過密日程の中で冨安の復帰出場が期待される。
