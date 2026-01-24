Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV撮影の裏側を収めた「MV Behind the Scenes」をYouTubeで公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが新曲「lulu.」の「MV Behind the Scenes」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

■MVは早くも1,000万回再生を突破

「lulu.」は、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期（毎週金曜23時～）のオープニングテーマ。フェーズ3最初の新曲として1月12日のリリースと同時にYouTubeで公開されたMVは、早くも1,000万回再生を突破している。

今回公開された映像では、「輪廻転生」をテーマとして壮大なスケールで描かれたMV撮影の裏側を観ることができるのみならず、そのコンセプトがどのように構築されたものなのか、楽曲にまつわるすべてをプロデュースする大森元貴（Vo、Gu）自身の言葉で知ることができる。

YouTubeでは、「lulu.」の「Behind the Song ＆ the Scenes」も公開中。こちらとあわせて観ることで、楽曲の誕生からMV完成へと至るまでの長い道のりの一端を知ることができる。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「lulu.」

