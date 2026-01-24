Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV撮影の裏側を収めた「MV Behind the Scenes」をYouTubeで公開
Mrs. GREEN APPLEが新曲「lulu.」の「MV Behind the Scenes」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
■MVは早くも1,000万回再生を突破
「lulu.」は、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期（毎週金曜23時～）のオープニングテーマ。フェーズ3最初の新曲として1月12日のリリースと同時にYouTubeで公開されたMVは、早くも1,000万回再生を突破している。
今回公開された映像では、「輪廻転生」をテーマとして壮大なスケールで描かれたMV撮影の裏側を観ることができるのみならず、そのコンセプトがどのように構築されたものなのか、楽曲にまつわるすべてをプロデュースする大森元貴（Vo、Gu）自身の言葉で知ることができる。
YouTubeでは、「lulu.」の「Behind the Song ＆ the Scenes」も公開中。こちらとあわせて観ることで、楽曲の誕生からMV完成へと至るまでの長い道のりの一端を知ることができる。
■リリース情報
2026.01.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「lulu.」
■関連リンク
TVアニメ『葬送のフリーレン』作品サイト
https://frieren-anime.jp/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com