人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、昨年10月12日にSNSで入籍したことを公表した、共に会社員に転身後も俳優業を続けている土屋シオンさん（33）と飯田雪乃さん（24）。

「ド金髪のギャルがいる」

会社員になるにあたり、新天地を福岡県に求めたシオンさん。遠距離恋愛期間を経ず、結婚へと進んだ。

シオンさんは「仮面ライダーフォーゼ」で神宮海蔵（JK〈ジェイク〉）役を好演。「仮面ライダードライブ」のチェイス役、上遠野太洸（かとおのたいこう）さんの主演舞台「この碧虚の世界に少しの魔法をかけて」（2024年12月）で、雪乃さんと初対面した。彼は上遠野さんの親友役、彼女が上遠野さんの恋人役だった。

彼女の7歳上の兄が大好きだった「フォーゼ」。そこに登場する「仮面ライダー部」を舞台にした作品に感化された兄は、実際に高校で仮面ライダー部を創った過去があり、二人の共演を大いに喜んだという。

これがシオンさんの雪乃さんへの第一印象だ。が、読み合わせの時点で「作品を引っ張る力のある子と感じた」とも。片や芸歴が浅い雪乃さんは、彼や上遠野さんのすごさを感じつつも、「なんで私がヒロインなんだろう」とすら思っていた。

心を開いたきっかけ

集中稽古中、感染性胃腸炎にかかった彼女は1週間休むことに。自分以外の主要キャスト5人にそのことをわびる連絡をし、上遠野さんら4人は「大丈夫？」とすぐに返信をくれたが、シオンさんだけは返事ナシ。

彼は連絡があったことにすら気付いていなかったが、休みが長引き、「（雪乃さんが）降板するんじゃないかと心配していた」と笑う。

彼は共演中、雪乃さんが「人の悩みは聞くけど自分のことは言わない子」だと気付いた。表面上は常にニコニコしている印象で、周りからもそうしたキャラクターを求められがちだった。シオンさんが彼女の内面を知ったことで、雪乃さんは「（シオンさんの前では）自然体でいられるようになった」と振り返る。

このことが雪乃さんの心を開くきっかけになった。

交際へのちゅうちょ

間を置かず、互いに好意を抱くようになったが、シオンさんは芸能界の第一線から離れ、25年4月に福岡に行くことを決めていた。ただ「僕は子役から始めたので、すでにある程度、役者としてやり切った感があった。自分の福岡行きに付き合わせれば、彼女の人生設計を狂わせる」とちゅうちょしたことも事実。だからこそ「遠距離で過ごし、1年後に気持ちが通じていれば交際を」と考えていた。

シオンさんは雪乃さんに対して「福岡に会いに来てくれる？」と尋ねていた。

逆に彼女は「なぜ付き合おうって言ってくれないのかな」と思っていた。

そんな彼女の気持ちを感じ取った彼は「福岡に行って“他人化”が進むより、交際を申し出て無理なら会うこともやめよう」と、考えを改めて彼女に告白。雪乃さんは承諾しただけでなく、「福岡についていく」と言ってほほ笑んだ。

「家族はたくさんほしい」

福岡行きを前に、東京の夜景が美しいレストランに彼女を誘ったシオンさん。食後に出てきたケーキはなんと花火付き。皿に「Will You Marry Me?」の文字があったのに、花火にはしゃいだ雪乃さんはきれいな光景を残そうとスマホで動画を撮り始め、求婚の言葉に気付く様子がない。シオンさんの「雪ちゃん、これ、何て書いてある？」との言葉に、ようやく気付いた彼女はびっくり。指輪を取り出して「結婚してくれますか」と改めて尋ねる彼に向かって大きくうなずいた。

現在、愛情を育むコミュニケーションロボット「LOVOT」の販促などを手がけるシオンさん。「人に温かさや安心、幸せを届ける仕事で俳優業と似ています。これからはLOVOTを通してそうしたものを届けたい」と意気込む。「家族はたくさんほしい」とも。

二人でまさに愛情を育み、幸せを増やしていきそうだ。

