ASUS JAPANは、Wi-Fi 7をサポートするポータブルWi-Fiルーター「ASUS RT-BE3600 Go」を1月23日に一般発売した。

同製品は、一般販売に先駆けてクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」を通じて先行展開されていた。

Wi-Fi 7に対応するコンパクトなルーターで、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beに対応する。通信速度は5GHz帯で2882Mbps、2.4GHz帯で688Mbps。WANポートは2.5Gbps対応ポート×1、1Gbps対応ポート×1の計2ポートを備える。アンテナは外付けのデュアルバンドアンテナ×2。

電源はUSB Type-Cポートからの給電で動作する。バッテリーは内蔵しない。主な機能として、スライドスイッチでVPN接続を有効にできるほか、ASUSのメッシュWi-Fi「AiMesh」をサポートする。

4G／5GのUSBドングルやスマートフォンのUSBテザリングに対応する。搭載するUSBポートはAポート×1。大きさは99×111×36mm、重さは約232g。