鈴木愛理がBuono!の「初恋サイダー」をソロで一発撮り！「当時大事にしていた感覚をしっかり持って歌いました」
鈴木愛理が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場し、かつてメンバーとして活動していたユニット“Buono!（ボーノ）”の楽曲「初恋サイダー」をソロで披露。
■「初恋サイダー」は、数々のアーティストがカバーしてきたアイドル界屈指の名曲
Buono!は、ハロー!プロジェクト所属の嗣永桃子、夏焼雅、鈴木愛理によって結成されたユニット。
「初恋サイダー」（2012年）は、今なお多くのファンの記憶に刻まれるBuono!のヒットナンバーだ。
アイドル界屈指の名曲として、数々のアーティストがカバーしてきた本楽曲を、鈴木愛理が、彼女のツアーバンドのメンバーによる生演奏とともに一発撮り。
『THE FIRST TAKE』第633回は、1月23日22時よりプレミア公開。
■鈴木愛理 コメント
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
鈴木愛理 OFFICIAL SITE
https://www.airisuzuki-officialweb.com/