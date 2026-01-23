鈴木愛理がBuono!の「初恋サイダー」をソロで一発撮り！「当時大事にしていた感覚をしっかり持って歌いました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鈴木愛理が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場し、かつてメンバーとして活動していたユニット“Buono!（ボーノ）”の楽曲「初恋サイダー」をソロで披露。

■「初恋サイダー」は、数々のアーティストがカバーしてきたアイドル界屈指の名曲

Buono!は、ハロー!プロジェクト所属の嗣永桃子、夏焼雅、鈴木愛理によって結成されたユニット。

「初恋サイダー」（2012年）は、今なお多くのファンの記憶に刻まれるBuono!のヒットナンバーだ。

アイドル界屈指の名曲として、数々のアーティストがカバーしてきた本楽曲を、鈴木愛理が、彼女のツアーバンドのメンバーによる生演奏とともに一発撮り。

『THE FIRST TAKE』第633回は、1月23日22時よりプレミア公開。

■鈴木愛理 コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

鈴木愛理 OFFICIAL SITE

https://www.airisuzuki-officialweb.com/