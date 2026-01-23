【西門駅】繁華街の中心部！ 清潔感たっぷりの築浅マンション

西門町の中心部にあり、MRTの乗り場、バス停が近くにありにも近く、交通がとても便利。24時間営業のスーパーマーケット・カルフールもすぐ近くにあり、「龍山寺」や「台北101」、士林夜市、永康街、九份へも簡単に行けるロケーションです。築浅の建物で、24時間セキュリティ、バルコニー、ベビーバスもあります。

ライター’s MEMO

西門町の便利な場所にある真新しいマンションで、清潔感やロケーションで高評価を得ています。アクセスのよさ、設備の新しさをふまえると、コスパ抜群。ナチュラルモダンテイストでまとめられ、自宅のようにゆったりと過ごせる雰囲気も魅力です。



■宿データ

住所台湾台北市西門町電車アクセス西門駅近く（施設に要確認）部屋マンション定員4名キッチン〇洗濯機〇喫煙の有無施設に要確認料金7252円（2026年2月の平日 1室4名利用時の1泊1名分）in／out15時〜／〜11時駐車場施設に要確認

【西門駅】設備充実！ ラグジュアリーホテルのような1室

西門駅徒歩3〜5分の場所で、MRTに乗って10〜30分で台北の主要観光地へアクセス可能。独立した玄関があるエレベーター付き建物の1室で、改装された室内は明るく清潔です。キッチンには大理石の大きなダイニングテーブル、2口のIHクッキングヒーター、冷蔵庫、電子レンジ、基本的な調理器具が揃っています。

ライター’s MEMO

寝室のダブルベッド1台、リビングのソファベッド2台を使って、最大6名まで宿泊可能。ラグジュアリー感のあるインテリアが特徴で、広々としたダイニングキッチンで調理もできます。バスルームは上部と側面にシャワーヘッドがある高級ホテルのような造りで、バルコニーには洗濯機があります。



■宿データ

住所台湾台北市万華区電車アクセス西門駅から徒歩3〜5分部屋マンション定員6名キッチン〇洗濯機〇喫煙の有無禁煙料金6284円（2026年2月の平日 1室4名利用時の1泊1名分）in／out15時〜（荷物は12時〜預かり可）／〜12時駐車場×（敷地外有料駐⁠車スペースあり）

【忠孝復興駅】グループ旅行にぴったりの3寝室、2バスルーム

MRT板南線と文湖線がクロスする忠孝復興駅近くで、マンションの下には24時間営業のコンビニ、200ｍ以内に「SOGO Fuxing Department Store」などの2つの商業施設もあります。一流レストランやブティックがある賑やかで都会的な立地にありながら、室内は広々としていて、静かで居心地がよく、旅の拠点に最適です。

ライター’s MEMO

クイーンベッドを備えた3つの寝室と、リビングのソファベッド、バスタブ付き浴室も2つあるため、グループ旅でも快適に過ごせます。子ども用食器が用意されているほか、ベビーベッドやベビーチェア、ベビーバスもリクエストに応じて利用できるので、家族旅行にもおすすめ。



■宿データ

住所台湾台北市義村里電車アクセス忠孝復興駅近⁠く（施設に要確認）部屋マンション定員6名キッチン〇洗濯機〇喫煙の有無禁煙料金1万1011円 ※最低2泊〜（2026年2月の平日 1室4名利用時の1泊1名分）in／out15時〜／〜11時駐車場施設に要確認

【九份老街】石壁×ガラスのユニークな一軒家で非日常に浸る

九份老街近く、木々に囲まれた静かな場所。石壁とガラスがユニークかつモダンなバリスタイルの一軒家です。ベッド2台の寝室、バスルーム、ダイニングエリア、パントリー、リラックスエリア、中庭があります。Wi-Fi、Bluetoothスピーカー、ハンドドリップコーヒーセット、ティーセット、アロマバスソルトなども用意。

ライター’s MEMO

九份を思う存分に満喫できる好立地で、古い石壁とモダンなガラスを組み合わせたおしゃれなコテージ。朝食付き＆13時チェックアウトなので、ゆっくりと朝の時間を過ごしてから、観光に出かけられます。追加サービスで九份夜間ツアーや日中ツアー（1名400元）を申し込んでも！



■宿データ

住所台湾新北市瑞芳区電車アクセス九份老街から徒歩約2分部屋一軒家定員6名キッチン×洗濯機×喫煙の有無禁煙料金1万8158円（2026年2月の平日 1室4名利用時の1泊1名分）in／out16時〜／〜13時駐車場×

