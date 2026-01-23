SNSの総フォロワー数40万人超え、時短レシピで人気を集める爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone.gram）。そんなおよねさんは会社員時代、リモート勤務の短い昼休みでも「ちゃんと満足できるごはんを食べたい」という思いから、電子レンジだけで完成する“レンチンレシピ”を生み出したそうです。今回は、「お皿ひとつ」でつくれる梅チャーハンのレシピを詳しく教えてもらいました。

洗い物はお皿だけ！レンチンでできる「梅チャーハン」

忙しい日の料理は、できれば洗い物も抑えたいものですよね。今回は、お皿がひとつあればできる、梅の酸味が食欲をそそるレンチンチャーハンを紹介します。

【写真】耐熱皿にごはんと材料を入れる

●皿だけ梅チャーハン

【材料（1人分）】

〇梅チャーハン

冷やご飯 150g

卵 1個

小ネギ 2本（小口切り）

塩 少々

梅ダレ 大さじ1と1／2

カツオ節 お好みで



〇梅ダレ

梅干し 4〜5個（60g）

めんつゆ（3倍濃縮） 大さじ2

ゴマ油 大さじ1



【つくり方】

（1） 深さのある耐熱皿に冷やご飯を入れ、卵を割り入れて塩を軽く振る。小ネギと梅ダレを加えて全体をまぜ平らにして3〜4分加熱する。

（2） 全体をふわっと混ぜ、好みでカツオ節を振る。

【梅ダレのつくり方】

（1） 梅干しは種をとり除き、よくたたく。

（2） すべての調味料を混ぜ合わせる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください

どんなに時間がなくても、満足感たっぷりのチャーハン

このレシピは、およねさんが会社員時代のときに、リモートワーク中のひとりランチとして生まれた一品だそう。

在宅勤務の昼休みは意外と短くて、「外に出るのは面倒、でもおにぎりだけではものたりない…」そんな悩みを感じる日も多かったといいます。

そこでたどり着いたのが、レンジで手軽に完成し、洗い物もほとんど出ないチャーハン。

「冷ご飯を使えばあっという間に完成し、しっかり満足感もあることから、自然と“定番ごはん”になっていきました」（およねさん、以下同）

今回は、そのひとりランチの定番に、さっぱりとした梅ダレを加えたアレンジ版。火を使わずにつくれる手軽さはそのままに、食欲が落ちがちな日でもスルッと食べやすい味わいに。

「忙しくなった今でも、ついつくってしまう。およねの「リアル爆速ランチ」です！」