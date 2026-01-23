BAPE×ミカヅキショウテン、群馬高崎だるまをアート化「ABC CAMO DARUMA」発売
BAPE®が香川県にある直島のコーヒースタンド「ミカヅキショウテン」とコラボレーションし、アートだるま「ABC CAMO DARUMA」を発売します。
本作は、だるま生産日本一を誇る群馬県高崎市富岡町にて創業90年を迎える伝統的なだるまブランド「今井だるま店 NAYA」のだるまをベースに、「ミカヅキショウテン」の日本の職人の手によって丁寧に最終工程を施した、ハンドメイドのだるまとなります。
ラインナップは、ブルー、グリーン、ピンクの３色展開。
デザインには、BAPE®で高い人気を誇るABC CAMO柄を全面に採用。背面には「A BATHING APE®︎」の文字が配されています。
サイズは縦約17.3cm、横約16.5cmと、存在感のある仕上がりに。
日本のクラフトマンシップとBAPE®のアイコニックなデザインが融合した、特別感あふれるアートだるま「ABC CAMO DARUMA」は、2026年1月23日（金）12:00よりBAPE.COM WEB STOREにて先行発売、2026年1月24日（土）よりA BATHING APE®︎正規取扱店舗にて発売開始。
BAPE×ミカヅキショウテン「ABC CAMO DARUMA」