『うるわしの宵の月』放送開始記念特番、ABEMAで無料生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「『うるわしの宵の月』放送開始記念特番！２人の王子が贈る夜」を１月26日（月）夜８時より独占無料生放送する。
『うるわしの宵の月』は、やまもり三香により「月刊デザート」（講談社刊）で連載中の人気漫画が原作。容姿端麗かつスマートな立ち居振る舞いで周囲から“王子”と呼ばれるヒロイン・滝口宵が、もう一人の“王子”市村琥珀と出会って始まる青春ラブストーリー。ヒロインたちの等身大の姿が魅力の作品として人気を集める話題作が、この冬待望のアニメ化。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した特別番組「『うるわしの宵の月』放送開始記念特番！２人の王子が贈る夜」には、作中で“二人の王子”を演じる一宮麗（滝口宵役）、鈴木崚汰（市村琥珀役）が出演。作品のあらすじやキャラクターたちの魅力を深掘りし、第３話までの物語をじっくりと振り返る盛りだくさんの内容でお届け。
また、特番放送直前の１月26日（月）夜６時30分より、TVアニメ『うるわしの宵の月』第１〜３話の無料一挙放送も決定。放送後１週間、無料で楽しめる。
(C)やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会
『うるわしの宵の月』は、やまもり三香により「月刊デザート」（講談社刊）で連載中の人気漫画が原作。容姿端麗かつスマートな立ち居振る舞いで周囲から“王子”と呼ばれるヒロイン・滝口宵が、もう一人の“王子”市村琥珀と出会って始まる青春ラブストーリー。ヒロインたちの等身大の姿が魅力の作品として人気を集める話題作が、この冬待望のアニメ化。
また、特番放送直前の１月26日（月）夜６時30分より、TVアニメ『うるわしの宵の月』第１〜３話の無料一挙放送も決定。放送後１週間、無料で楽しめる。
(C)やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会