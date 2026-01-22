1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç¡Ö1000ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¡ª »Â¿·¡Ö¡È4WD¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¸ø³«¡ª ¡Ö»ÔÈÎ¼ÖºÇÂ®¤Î¥Ñ¥ï¥È¥ì¡×¡ß¶õÎÏÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÈÎ®Îï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¬Ì¥ÎÏ¡ª ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡ÖONE¡×TAS2026¤ËÅÐ¾ì¡ª
»ÔÈÎ¼ÖºÇÂ®µÏ¿¤ò»ý¤Äµæ¶Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ÊTAS2026¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºÇ¿·¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢PETRONAS¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¢¤Ê1Âæ¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª 1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö1000ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¤Î»Â¿·¡Ö¡È4WD¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤¬¸Ø¤ëµæ¶Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ÖAMG ONE¡×¤Ç¤¹¡£AMG ONE¤Ï¡¢F1¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸øÆ»ÍÑ¼ÖÎ¾¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤È¤¤¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼Â¼Ö¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¡¼¥¹¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎAMG ONE¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ï¥ó¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤½¤Î¸åÄ¹¤¤³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÎ©55¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë2022Ç¯¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¡¢À¤³¦¸ÂÄê275Âæ¤Î¤ß¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¥Ú¥È¥í¥Ê¥¹F1¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÈÆ±·ÏÅý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸øÆ»Áö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4756mm¡ßÁ´Éý2010mm¡ßÁ´¹â1261mm¤ÈÈó¾ï¤ËÄã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¶õÎÏÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï²ÄÆ°¼°¥Õ¥é¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï2ÃÊ³¬¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥¦¥¤¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÂç¤¤Ê¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ä¥ë¡¼¥Õ¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢F1Í³Íè¤Î¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼Àß·×¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È285¡¿35ZR19¡¢¥ê¥¢335¡¿30ZR20¤È¤¤¤¦Á°¸å°Û·Â¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¹äÀ¤ÊÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È4´ð¤ÎÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥óÃ±ÂÎ¤Ç574PS¤òÈ¯À¸¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁí½ÐÎÏ¤Ï1063PS¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÎØ¤Ë¤Ïº¸±¦ÆÈÎ©À©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ê2´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¸åÎØ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¶îÆ°¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÍÎØ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¹âÀÇ½¤Ê»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï352km¡¿h¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï2.9ÉÃ¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀÇ½¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢EV¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢18.1km¤ÎÅÅÆ°Áö¹Ôµ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç6Ê¬29ÉÃ090¤È¤¤¤¦»ÔÈÎ¼ÖºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤âAMG¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢AMG ONE¤Ï¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£