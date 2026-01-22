¡ÚÆÈ¼«¡Û¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¸þ¤±µîÇ¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Èó¸ø³«¶¨µÄ¡¡J¥êー¥°´Ø·¸¼Ô ¡È¥êー¥°¤Î´ð½àÍê¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¡É¤È½©ÅÄ»Ô¤Ë»ØÅ¦¡¡»ÜÀß¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡ÈÎÌ¤è¤ê¼Á¡É¤È¤Î»Ø¿Ë¤â¡¡ µÄ»öÏ¿¤ÎÁ´Ê¸
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢»Ô¤Ï2025Ç¯8·î¤ËJ¥êー¥°Â¦¤ÈÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥°Â¦¤¬¡ÖJ¥êー¥°¤Î´ð½à¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¸òÎ®µòÅÀ¤Ë¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢J¥êー¥°¤¬¡ÈÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡É¤È¤·¤Æµá¤á¤ë»ÜÀß¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡¦¾ì½ê¡Û
¡¦2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¸á¸å4»þ～¸á¸å6»þ
¡¦J¥êー¥°¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¡Ú½ÐÀÊ¼Ô¡Û
¢£J¥êー¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹»öÌ³¶ÉÃ´Åö¼ÔÅù
¢£¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ´Ø·¸¼Ô
¢£½©ÅÄ»Ô¿¦°÷
¢£»Ô¤Î°ÑÂ÷¤Ç»ö¶ÈÈñÅù¤Î»î»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿Àß·×»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¼Ô
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¨º£²ó¤ÎµÄ»öÏ¿¤ÏÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤äÊ¸¸À¤¬¶ñÂÎÅª¤Ëµ¤µ¤ì¤¿·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¸À¤ÎÍ×»Ý¤¬²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸¶Ê¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¸ÄÊÌ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö»þ¤Ï½©ÅÄ»Ô¤¬¡¢¿·Àß¡¦²þ½¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì¹ç¤Î»ö¶ÈÈñ¤äÀ°È÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅù¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£
①¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡¦»ÔÈ¯Ãí¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷Åù¸¡Æ¤»Ù±ç¶ÈÌ³¤òÈ¯Ãí¤·Àß·×»öÌ³½ê¤È8/4ÉÕ¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£¿·ÃÛ¤È²þ½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
②J¥êー¥°¤è¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¡¢¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¡¦¡ÊÈó³«¼¨¡á¹õÅÉ¤ê¡Ë
¡¦´ÑµÒÀÊ°Ê³°¤Ë¤âJ1´ð½à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òJ1¤ÎÃæ·Ñ¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢´ÑµÒÀÊ¿ô¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤âÎ±°Õ¤Î¤³¤È¡£
¡¦¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー´ð½à¤ÎÅ¬¹ç¤Î´ÑÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Î¥Ø¥ë¥ÑーÀÊ¡Ê5,000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾ì¹ç¡¢25ÀÊ°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì²ÄÇ½¿ô¤È¤ÏÊÌ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦µ¼ÔÀÊ¡Ê24ÀÊ°Ê¾å¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥¿ー¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤Î´Ë¾×ÃÏÂÓ¤â¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢J¥êー¥°¤Î»î¹ç³«ºÅ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿·×²è¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¹¹°á¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥Àー¤òÁÛÄê¤·¤¿4¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ûー¥à¥Áー¥àÍÑ¹¹°á¼¼¤ò¾ïÀß¤·¤¿5¼¼ºî¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ê¹Åç¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¦¡ÊÈó³«¼¨¡á¹õÅÉ¤ê¡Ë
¡¦J¥êー¥°¤Î´ð½à¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òËº¤ì¤º¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡¦ËÜÆü¤Î»ñÎÁ¤òµÄ²ñ¤Ê¤ÉÂÐ³°Åª¤ÊÀâÌÀ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤«¡£
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Åê±Æ¥Çー¥¿¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¥áー¥ë¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¡£
¢£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç½©ÅÄ»ÔÂà½Ð¡¢°Ê¹ß¡¢J¥êー¥°¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¦Àß·×»öÌ³½ê¤Î3¼Ô¤Ë¤Æ¶¨µÄ
③ASP¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²þ½¤¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈó³«¼¨¡á¹õÅÉ¤ê
¡¦Æþ¾ì²ÄÇ½¿ô¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢
¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÉ¬Í×½ô¼¼
¡¦¥«¥á¥é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¡¦Áª¼ê¥Ð¥¹¡¢´Ø·¸¼ÔÃó¼Ö¾ì
¡¦¤½¤ÎÂ¾
¢¨°Ê²¼¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡Ê1¡Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¤ÎÀßÃÖ¿ô¤äÇÛÃÖ¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ì²ÄÇ½¿ô¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤
¡Ê2¡ËÃó¼Ö¾ì
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤ÆÀìÍÑÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤¬´ÉÍý¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÉ¬Í×¡£ASP¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆîÅìÂ¦Ãó¼Ö¾ì¤¬ÂèÆóµåµ»¾ì¤È¡Ö·óÍÑ¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤¬È¬¶¶±¿Æ°¸ø±àÁ´ÂÎ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¥½¥æー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
¡Ê3¡Ë¥È¥¤¥ì
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁýÃÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´ÑµÒÀÊ¿ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥È¥¤¥ì¤âÆ±»þ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë·×²è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¥È¥¤¥ì¤â¹ñ¤Î´ð½à¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ê4¡ËÌë´Ö¾ÈÌÀ
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦AFC¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¾ÈÌÀ¤ÎÀßÃÖ³ÑÅÙ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë²°º¬¤ò²Í¤±¡¢¤½¤³¤Ë¾ÈÌÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²°º¬¤Î¹â¤µ¤¬Äã¤¯¡¢¾ÈÌÀÀßÃÖ³ÑÅÙ¤¬µ¬Äê¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÍ×Ãí°Õ
¡Ê5¡ËÁû²»
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦ËÌÂ¦¤Ë½»Âð¤¬¶á¤¯¡¢Áû²»¤ÎÌäÂê¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥°¹Åç¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬½»ÂðÃÏ¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²°º¬¤äÊÉ¤Ç¼×ÊÃ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¡£¤µ¤é¤ËÆü±Æµ¬À©¤ä¿¶Æ°¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ë
¡ãÀß·×»öÌ³½ê¡ä
¡¦º£²ó¤Î¸¡Æ¤¶ÈÌ³¤ÇÁû²»¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£²»¤ò¼×ÊÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾È¤Î°²½¤ä¡¢¼þÊÕ¤Ø¤Î°µÇ÷´¶¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë
④¤½¤ÎÂ¾
¡ãJ¥êー¥°¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡ä
¡¦¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦¥½¥æー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»µ¡Ç½¤ò¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤âÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¡¢¶¦À¸¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÊ£¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡¦½©ÅÄ¤Î´¨¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹©É×¡Ê´¨¤¤Àã¤ÎÆü¤Ç¤â¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¡¢²°º¬¤Ë¤Ä¤±¤ëÅÅµ¤¥Òー¥¿ー¤Ê¤É¡Ë¤â½ÅÍ×
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë»ñÎÁ¡Ê²èÁü¡Ë¤Ï¡¢¶¨µÄ¤ÎÃæ¤ÇJ¥êー¥°Â¦¤¬¼¨¤·¤¿¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò´ËÏÂ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò²òÀâ¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÌ¤è¤ê¤â¼Á¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤âÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤Î°ì¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£