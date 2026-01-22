¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¡¦²ÃÆ£½ã°ì¤ÎÈ´Å§¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡Ä³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¤æ¤æ¤¦¤¿¤ÎÂåÌò¤Ç¡È¹â¹»À¸¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÉÂç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤Ë
¡¡¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤ÇYouTuber¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÃÆ£½ã°ì¤¬1·î21Æü¡¢3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡ÖÂè2²ó ¹â¹»À¸·Ú²»¥°¥é¥ó¥×¥ê-2026½Õ-¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹â¹»À¸¤ÎNo.1¥Ð¥ó¥É¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç±éÁÕ¤·¡¢¿³ºº°÷¤¬±éÁÕÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Åö½é¡¢¿³ºº°÷¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô166Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTuber¡¦¤æ¤æ¤¦¤¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1·î4Æü¡¢¤æ¤æ¤¦¤¿¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢°ãË¡¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤Î»ëÄ°¤äÆ°²è¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡£
¡¡²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íâ5Æü¤ËÂç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¤Ë¤Ï´Ý´¢¤ê»Ñ¤ÇºÆÅÙ¼Õºá¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î¶à¿µ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆµÞ¤¤çÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬²ÃÆ£¤À¤Ã¤¿¡£21Æü¡¢¡Øatagi¡ß¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ª¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢¡ÖÃã²½¤µ¤º¤Ë¿¿·õ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤ËX¤Ç¤Ï
¡Ô¤æ¤æ¤¦¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤¬²ÃÆ£½ã°ì¤Ê¤Î¤Ï¾Ð¤¦¤ï¡Õ
¡ÔÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¡Õ
¡¡¤È²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¤æ¤æ¤¦¤¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢²ÃÆ£¤Ë¤â¡È¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î²áµî¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2024Ç¯9·î¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ËÜ¶¿°¦¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÅö½éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å´Ø·¸¤òÇ§¤á¡¢Ê£¿ô½÷À¤È¤Î¸òºÝ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢ËÜ¶¿¤µ¤ó¤âÆ±Ç¯12·î¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë²ÃÆ£¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤¬¸¶°ø¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö2021Ç¯7·î¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKANSAI COLLECTION 2021A/W¡Ù¤Ï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¡£¡Ø²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
¡Ö¾ã³²¼Ô¹ç¥³¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¡ÖÇÛ¹ç¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Åö»þ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº¹ÊÌÈ¯¸À¤Ë¤è¤ë¹ßÈÄ¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÃÆ£¤ÏÇÛ¿®¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤È¤·¤Æ·ò¾ï¼Ô¤â¾ã³²¼Ô¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÀ¤´Ö¤Î¾ã³²¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¾ã³²¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç¥³¥ó¤ò´ë²è¤·¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»¿ÈÝ¤¬ÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤ËÄ©¤àÂç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅ¬Àµ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢°Õ¸«¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¤æ¤æ¤¦¤¿¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¡ÈÂåÌòµ¯ÍÑ¡É¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤æ¤æ¤¦¤¿¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆÌµ»öÂçÌò¤òÌ³¤á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£