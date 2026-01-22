又吉直樹の新作『生きとるわ』1月刊行　“金を貸した男”から始まる人生の転落劇

又吉直樹の新作小説『生きとるわ』（文藝春秋）が1月28日（水）に発売される。

【写真】『生きとるわ』著者・又吉直樹コメントを見る

本作は累計発行部数354万部を記録した『火花』から10年後に書き上げた作品。

公認会計士として傍目には順調な生活を送っている岡田。しかし高校時代の仲間だった横井に500万円を貸したことから、その人生は狂い始める。横井は他の仲間たちからも借金を重ねたあげく、姿をくらましていた。

阪神タイガースのセ・リーグ優勝が決まった夜、岡田は大阪・道頓堀で偶然横井と再会する。貸した金を取り戻そうとする岡田は、逆にさらなるドツボにはまっていく……。

発売に先駆け本作の特設サイトが公開。また朝井リョウ（作家）、西加奈子（作家）、東野幸治（芸人）からの推薦コメントも発表された。

朝井リョウは「人間の真剣さと滑稽さ、その摩擦面にこそ小説の発火点がある――著者の作品を読むたびそんなことを思うが、今作はその要素を最も強く感じた。名指せない引力に翻弄されたまま笑わされ、いやコレ笑い事じゃないわと我に返り、悲劇と喜劇が同時に立ち上がるおかしみに晒され続ける。“小説”でしか味わえない妙味が、今も舌に残っている」。

西加奈子は「苦しみの中に笑いを見出すのではなく、苦しみそのものを笑いにかえることが出来る人間は、又吉直樹だけだろう」。

東野幸治は「『生きとるわ』というタイトルの意味がラストに分かった瞬間、お見事！ と膝を打った。金を貸した人間と借りた人間のけったいな関係が、コテコテの大阪の街を舞台に描かれ、ホンマにおもろかった！」とコメントを寄せた。

