安めぐみ、１歳次女の″イヤイヤ期″にほっこり
タレントの安めぐみが20日、オフィシャルブログを更新。“イヤイヤ期”が始まった１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの公園散歩や10歳の長女・詩歌（うた）ちゃん とのほっこり時間など日常の一コマを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「おはようございます。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日も朝はとても冷えましたね ぶるぶるー」と冬の寒さに触れつつ、「またまた最近の色々。」とつづり、少しずつ“イヤイヤ期”が始まったという次女が「先日公園へ行く際に、ぬいぐるみを離してくれず、そのまま持って行きました笑」とぬいぐるみを抱えながら小さな背中で公園の小道を歩く後ろ姿や次女を抱きかかえた安との母娘ショットを公開。
続いて「いつかのホッ」と短い言葉を添え、木製トレイに置かれた温かそうなカップやハートのラテアートが描かれた一杯などほっとひと息つく時間を伝えたり「長女とソフトクリーム」とふわふわのコートに身を包んだ長女がスプーンでソフトクリームをすくう姿も公開した。
最後は「では、皆さん今日もゆるゆる、頑張りましょう めぇ」とファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「萌歌ちゃんと ぬいぐるみは 切っても離せないんだね」「大事な ぬいぐるみなんだね」「可愛い」「お外に ぬいぐるみを持って行ける年齢も 今くらいですよね」「イヤ、イヤをする仕草は成長の証」「この前まで赤ちゃんだと思っていたのに、いつの間にかお姉さんになってる」「お姉ちゃんも、益々美人さんに」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、「おはようございます。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日も朝はとても冷えましたね ぶるぶるー」と冬の寒さに触れつつ、「またまた最近の色々。」とつづり、少しずつ“イヤイヤ期”が始まったという次女が「先日公園へ行く際に、ぬいぐるみを離してくれず、そのまま持って行きました笑」とぬいぐるみを抱えながら小さな背中で公園の小道を歩く後ろ姿や次女を抱きかかえた安との母娘ショットを公開。
最後は「では、皆さん今日もゆるゆる、頑張りましょう めぇ」とファンへ呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「萌歌ちゃんと ぬいぐるみは 切っても離せないんだね」「大事な ぬいぐるみなんだね」「可愛い」「お外に ぬいぐるみを持って行ける年齢も 今くらいですよね」「イヤ、イヤをする仕草は成長の証」「この前まで赤ちゃんだと思っていたのに、いつの間にかお姉さんになってる」「お姉ちゃんも、益々美人さんに」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。