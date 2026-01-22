大とろが税込110円の衝撃価格　数量限定、「はま寿司」特選ねた祭りにはどんな“ねた”が揃ったのか

100円寿司チェーンが『はま寿司』は、2026年1月20日から「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を全国の店舗で始めた。豊富なラインナップとなっているが、どんなメニューなのか。

なくなり次第終了、今だけの特選ねたが集結

今回のフェアの目玉は、なんといっても100円（税込110円）で提供される「みなみまぐろ大とろ」。同社は、「脂がのったとろけるような味わい」とアピールする。

さらに、「炭火で香ばしく焼き上げた鶏肉のつくねを特製ダレで甘辛く仕上げた」と売り出す「鶏つくね軍艦」も100円（税込110円）で販売している。

はま寿司 大とろ100円と特選ねた祭り

ほかにも、魅力的なネタが揃う。

「脂がのって旨みのある」（同社）という「北海道産さんま」や、「衣はサクサク、身はふわっとした食感に仕上げた」と同社がアピールする「あんこうの天ぷら握り」も見逃せない。

軍艦も魅力的だ。

「赤貝ひも軍艦」は「噛むほどに旨みが広がる」（同社）逸品。「とらふぐ皮のあんきも和え軍艦」は「九州産トラフグの皮を濃厚なあんきもと合わせた」（同社）という贅沢な一皿だ。

ちょっとしたご褒美にぴったり「至福の一貫シリーズ」

一皿290円（税込319円）で提供されるちょっぴり贅沢なシリーズから、新しいメニューが登場した。

「ぷりっとした食感で食べ応えのある赤エビと、濃厚な甘みと旨みが特長の車エビの両方を味わえる」（同社）という「天然えび食べ比べ（赤えび、車えび）」。一皿で、上質な2つの海老を楽しめるのは嬉しい。

「九州産とらふぐ」は、「程よい弾力と上品な旨みで”フグの王様”とも呼ばれる」（同社）。こちらは一貫だが、なんとネタが2枚のっている。

サイドメニューは、「鴨そばつくね入り」、「あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し」、「広島産牡蠣のクリームコロッケ3個」というラインナップ。

はまカフェコラボからは、「3層クリームのふんわりチョコレートケーキ」が販売されている。

はま寿司公式Xでは、抽選で合計80名に食事優待券3000円分が当たるキャンペーンも開催している。ぜひ参加したい。

「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」メニュー一覧

※画像はイメージ

■みなみまぐろ大とろ 100円（税込110円）

※1月27日まで販売予定。なくなり次第終了

みなみまぐろ大とろ 100円（税込110円）

■鶏つくね軍艦 100円（税込110円）

鶏つくね軍艦 100円（税込110円）

■北海道産さんま 160円（税込176円）

北海道産さんま 160円（税込176円

■赤貝ひも軍艦 160円（税込176円）

赤貝ひも軍艦 160円（税込176円）

■とらふぐ皮のあんきも和え軍艦 160円（税込176円）

とらふぐ皮のあんきも和え軍艦 160円（税込176円）

■あんこうの天ぷら握り 210円（税込231円）

あんこうの天ぷら握り 210円（税込231円）

■天然えび食べ比べ（赤えび、車えび）290円（税込319円）

天然えび食べ比べ（赤えび、車えび）290円（税込319円）

■九州産とらふぐ 290円（税込319円）

九州産とらふぐ 290円（税込319円）

■鴨そばつくね入り 430円（税込473円）

鴨そばつくね入り 430円（税込473円）

■あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し 290円（税込319円）

あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し 290円（税込319円）

■広島産牡蠣（かき）のクリームコロッケ 270円（税込297円）

広島産牡蠣（かき）のクリームコロッケ 270円（税込297円）

■3層クリームのふんわりチョコレートケーキ 270円（税込297円）

3層クリームのふんわりチョコレートケーキ 270円（税込297円）

販売期間：2026年1月20日〜なくなり次第終了

※一部商品は販売期間が異なる

販売場所：全国のはま寿司659店舗

＜キャンペーン詳細＞

抽選で合計80名に食事優待券3000円分をプレゼント！

実施期間：2026年1月20日〜1月24日23時59分

応募方法：はま寿司公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポスト

【画像】はま寿司の「大とろ100円と特選ねた祭り」メニュー一覧（13枚）