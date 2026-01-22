「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第14節は24日（土）から25日（日）にかけて計7つのカードが実施される。

■大阪マーヴェラス vs 東レアローズ滋賀

©SV.LEAGUE

昨年12月の皇后杯を制した大阪MVは、2026年に入っても5勝1敗と好調を維持している。岡山と対戦した第13節のGAME2は、サマンサ・フランシスがアタック決定率56.0%でチームの攻撃をけん引。スタメンの多くを土日で入れ替えており、交代出場したリセ・ファンヘッケも19打数12得点と活躍した。チームのサーブレシーブ成功率44.9%は、リーグトップの安定感を誇る。東レ滋賀は前節のA山形戦で連敗し、順位を最下位に落とした。チームフォルトが多く相手に流れを譲ってしまった形だが、特にGAME2は途中から入った川副華笑、谷島里咲らが流れを変えるなど明るい材料はある。逆境をはね返して、自信を取り戻したい。

■PFUブルーキャッツ石川かほく vs 群馬グリーンウイングス

PFUは現在5連勝中。15勝9敗の4位と好位置につけている。姫路と対戦した前節のGAME1は、バルデス メリーサが両チーム最多の19得点と大暴れ。GAME2では20得点を稼ぎ出した。タットダオ・ヌクジャン、大熊紀妙を交えた攻撃は、勢いに乗ると手がつけられない。一方の群馬は2026年に入って2勝4敗と黒星が先行。前節のアウェーゲームは、デンソーに連敗を喫した。GAME1は被ブロックが「15」。仁井田桃子、ナシア・ディミトロヴァ、ジャン・ティ・タン・トゥイーのアタック決定率をいずれも33.3%に抑え込まれた。そんな中、孤軍奮闘したのがオリビア・ロジャンスキだ。65本のスパイクを放ち31得点。ボールをたたき潰さんばかりの強烈なスパイクは、一見の価値ありである。

■アランマーレ山形 vs クインシーズ刈谷

©SV.LEAGUE

A山形は前節の東レ滋賀戦で今季初の連勝を果たした。3－1で勝ったGAME2は、ウィモンラット・タナパンが8本のブロックポイントを獲得。吉村優花が攻守にわたって活躍し、若泉佳穂もバックアタックで応戦した。１カ月半ぶりのホームゲームで、たくさんのシップメイトに成長した姿を見せたいところだ。刈谷は前節のGAME2でSAGA久光にストレート勝ち。持ち味のサーブで攻め、得点源のダニエル・カッティーノを軸に攻撃のリズムを作った。リーグ首位（セットあたり2.53本）のブロックも機能。チームで13本のブロックポイントを量産しており、今節はA山形の前に立ちはだかる。

■NECレッドロケッツ川崎 vs Astemoリヴァーレ茨城

©SV.LEAGUE

2位のSAGA久光に4勝差をつけて首位を独走するNEC川崎。前節のKUROBE戦も圧巻の勝利だった。GAME1は相手の変化に対して苦戦を強いられたが、しっかり勝ち切っているところが強者の証。シルビア・チネロ・ヌワカロール、ジョバンナ・ミラナ・デイの活躍で、翌日のGAME2はストレート勝ちをものにしている。Astemoは現在、5連敗中。埼玉上尾と対戦した第13節のGAME1は、2セットアップから逆転負けを喫した。主将の長内美和子は奮闘したが、ブリオンヌ・バトラー、マッケンジー・メイの両外国籍選手がアタック決定率を26%台に抑えられている。チャンピオンシップ進出に向けて、負けられない試合が続く。

■ヴィクトリーナ姫路 vs 埼玉上尾メディックス

©SV.LEAGUE

姫路は前節、セカンドホームタウンの薩摩川内市で行われたPFU戦で連敗。ストレートで敗れたGAME1はチームのアタック決定率を28.3%に抑え込まれるなど、PFUの粘り強いつなぎに苦戦した。総力を結集して、負傷したカミーラ・ミンガルディの穴を埋めたい。埼玉上尾は2026年に入って負け知らずの6連勝。前節のAstemo戦では、2セットビハインドから逆転勝ちをものにするなど、今もっともノっているチームと言えよう。好調の要因の一つがディフェンス力だ。リベロの岩澤実育、岳野ひかるを軸にチームのサーブレシーブ成功率は大阪MVと同率44.9%の2位。姫路の攻撃力をいかにして封じ込めるか。

■岡山シーガルズ vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

©SV.LEAGUE

開幕節以来のカードだ。リターンマッチとなる岡山は現在3勝21敗の12位。前節の大阪MV戦も課題を残す結果となった。それでもGAME2は第1セットを先取しており、持ち前の粘り強い守備で何度もラリーに持ち込んでいる。勝負どころの精度と積極性を高めていけば、取れるセットも増えてくるに違いない。敵地に乗り込むKUROBEは現在12勝12敗の10位。開幕節の勝利をきっかけにスタートダッシュを切ったものの、ここにきて3連敗と苦戦している。それでも、前節のNEC川崎戦は、オーダーやメンバーに変化を加える戦略が奏功。途中から入った古市梨乃も出色のパフォーマンスを見せた。果たして、浮上のきっかけをつかむのはどちらか。

■SAGA久光スプリングス vs デンソーエアリービーズ

©SV.LEAGUE

2026年初のホームゲームを「SAGAアリーナ」で迎えるSAGA久光。前節のGAME2は刈谷のサーブとブロックに苦戦を強いられ、見せ場を作ることができなかった。自らのミスで流れを失う場面も多く、第3セットは一度もリードを奪えず18得点で敗戦。今節対戦するデンソーもブロック力が高く、早急な課題の改善が望まれる。デンソーは前節の群馬戦で連勝。GAME1は蓑輪幸が6本のブロックポイントを奪うなど、ネット際で抜群の存在感を発揮した。GAME2も蓑輪がアタックで12得点、決定率57.1%の活躍。混戦模様のチャンピオンシップ進出争い。現在12勝12敗で9位のデンソーにとって、ここからは一戦一戦が重要な意味を持つ。

■SVリーグ女子第14節 試合日程・放送情報・配信情報

大阪マーヴェラス vs 東レアローズ滋賀

▼日時

GAME1：1月24日（土）12時05分～

GAME2：1月25日（日）12時05分～

▼会場

Asue アリーナ大阪

▼放送

GAORA SPORTS

▼配信

J SPORTSオンデマンド

PFUブルーキャッツ石川かほく vs 群馬グリーンウイングス

▼日時

GAME1：1月24日（土）13時05分～

GAME2：1月25日（日）13時05分～

▼会場

とり野菜みそ BLUECATS ARENA

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド

GAME2: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

アランマーレ山形 vs クインシーズ刈谷

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）13時05分～

▼会場

山形県総合運動公園総合体育館

▼放送

GAME1:なし

GAME2: テレビユー山形

▼配信

J SPORTSオンデマンド

NECレッドロケッツ川崎 vs Astemoリヴァーレ茨城

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）13時05分～

▼会場

大田区総合体育館

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2: J SPORTSオンデマンド

ヴィクトリーナ姫路 vs 埼玉上尾メディックス

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）14時05分～

▼会場

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

岡山シーガルズ vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）14時05分～

▼会場

シゲトーアリーナ岡山

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

SAGA久光スプリングス vs デンソーエアリービーズ

▼日時

GAME1：1月24日（土）14時05分～

GAME2：1月25日（日）14時05分～

▼会場

SAGAアリーナ

▼放送

GAME1:なし

GAME2: J SPORTS 3

▼配信

J SPORTSオンデマンド