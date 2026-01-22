東貴博、体重が「MAX状態」告白、原因は金箔カステラ!?
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が19日、オフィシャルブログを更新。年末年始の影響で「体重がMAX状態」になっていることを明かし、ユーモアたっぷりの近況報告に反響が寄せられている。
この日、東は「MAX体重！」と題してブログを更新。「年末年始のおかげで ただ今体重がMAX状態」と切り出し「夕飯後にジムに行って来た」と増えた体重を戻すために 運動を始めたことを報告した。
年末年始は「飲む機会も増えたしね〜」と振り返り、さらに自身の誕生日も重なったことで「いただきものも多くて」とつい食べ過ぎてしまった様子を告白。中でも「金箔のカステラ」は「食べちゃうよね〜」「カステラが好きすぎるのよ」「ひとりでほぼほぼ食べちゃった」と甘党ぶりを全開にした。
金箔があしらわれた豪華なカステラを口元に構え、目を見開いたコミカルなショットも披露。「つーかこの写メ ふじいあきらっぽい」「トランプ出してるみたい」と自らツッコミ。一方で「少しずつ体重を減らして 休肝日を増やさねば」と今後の生活改善にも言及。「ほほほ〜」と東らしい軽やかな締めくくりでブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「年末年始は仕方ない」「幸せの代償ですね(笑)」「カステラ１本はヤバい」「でもいっぱい動いてるから大丈夫」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、東は「MAX体重！」と題してブログを更新。「年末年始のおかげで ただ今体重がMAX状態」と切り出し「夕飯後にジムに行って来た」と増えた体重を戻すために 運動を始めたことを報告した。
金箔があしらわれた豪華なカステラを口元に構え、目を見開いたコミカルなショットも披露。「つーかこの写メ ふじいあきらっぽい」「トランプ出してるみたい」と自らツッコミ。一方で「少しずつ体重を減らして 休肝日を増やさねば」と今後の生活改善にも言及。「ほほほ〜」と東らしい軽やかな締めくくりでブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「年末年始は仕方ない」「幸せの代償ですね(笑)」「カステラ１本はヤバい」「でもいっぱい動いてるから大丈夫」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。