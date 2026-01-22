『KCON JAPAN 2026』幕張メッセで3日間開催！&TEAM、INI、JO1ら6組の出演者第1弾発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界最大級のK-POPファン＆アーティストフェスティバル『KCON JAPAN 2026』が、5月8日から10日に幕張メッセで開催されることが決定。ラインナップ第1弾として、&TEAM、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS,、INI、JO1、TWSの6組が発表となった。

■さらなるアーティストラインナップも後日公開予定

『KCON』は2025年、日本とアメリカで開催され、K-POPを中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツを網羅した韓国のライフスタイルを体験できるフェスティバルとして盛況を博した。今回の『KCON』では、世界中のファンの要望を反映した多様なプログラムを展開する。『KCON』独自の参加型コンテンツを中心に、ファンとアーティストが共に作り上げる「かけがえのない体験」を実現するため、進化を目指す。

また、『KCON JAPAN 2026』のアーティストラインナップ第1弾には、デビューと同時に圧倒的な存在感で注目を集める超大型新人から、日本と韓国、さらには世界中でステージを魅了したアーティストが名を連ねる。

韓国と日本の両国でミリオンセラーを達成した初の日本発アーティストであり、『Back to Life』で米ビルボードチャートにランクインするなど、グローバルスターとしての地位を固めた&TEAMをはじめ、デビューアルバム『EUPHORIA』で初動ミリオンセラーを達成し、2026年の超大型新人として注目を集めているALPHA DRIVE ONE、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』でミリオンセラーを達成、米ビルボード200で15位にランクインし、Spotifyでの累計ストリーミング再生回数が3億回を突破するなど、グローバルな成長を見せているCORTISが参加し、期待を高めている。

さらに、シングル「THE WINTER MAGIC」のリリースから4日でミリオンセラーを達成し、デビュー以来8作品連続ハーフミリオンセラーを記録し続けているINIと、日本アーティストとして初めてアメリカの『2026 iHeartRadio Music Awards』にノミネートされるなど、グローバルな人気を集め活躍を続けるJO1も登場する。

さらに、4thミニアルバムのタイトル曲「OVERDRIVE」で“Angtalチャレンジ”ブームを巻き起こし、初のファンミーティングと単独コンサートを完売させ、オリコン年間「新人ランキング」2位に輝いたTWSまで、豪華なラインナップが揃った。この他にも、さらなるアーティストラインナップが後日公開される予定だ。

2012年にアメリカ・アーバインから始まり、世界各地で開催されてきた『KCON』は、音楽コンテンツを軸にライフスタイル全般を網羅した独自のフェスティバルモデルを確立。K-カルチャー普及の先駆者として、世界規模での韓流ブームの拡散において重要な役割を担ってきた。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催され、オフライン累計観客数は222万人を突破。デジタルプラットフォームを通じて、数千万人のグローバルファンが言語や国境を越えて強力なファンダムを形成している。また、才能ある新人アーティストの海外進出をサポートし、ブランドの海外展開を支援するプラットフォームとしての役割を担い、グローバルK-POPフェスティバルとしての地位を築いてきた。

なお、『KCON』は2025年5月に開催された『KCON JAPAN 2025』でオフライン累計観客数200万人を突破するという歴史的な記録を樹立した。続く8月の『KCON LA 2025』では、その文化的影響力が認められ、米ロサンゼルス市より2025年8月1日が「KCON Day」に指定された。『KCON LA 2026』は8月14日から16日までアメリカ・ロサンゼルスで開催され、世界中のK-POPファンが集うあらたなグローバルフェスティバルとなる見込み。『KCON LA 2026』に関する詳細は、今後順次公開される予定だ。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

■イベント情報

『KCON JAPAN 2026』

05/08（金） 千葉・幕張メッセ

05/09（土） 千葉・幕張メッセ

05/10（日） 千葉・幕張メッセ

■関連リンク

『KCON JAPAN』OFFICIAL X

https://x.com/kconjapan

■【画像】『KCON JAPAN 2026』ロゴ