髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

参考：『ばけばけ』でトミー・バストウが体現する日本観 小泉八雲『知られぬ日本の面影』を解説

第16週、新聞記者の梶谷（岩崎う大）が「毎日ヘブン先生（トミー・バストウ）を追うことにした」と松江新報で連載を始めたことで、松野家は一躍、時の人になる。

制作統括の橋爪國臣は「当時、新聞に毎日彼ら（小泉八雲・セツ夫妻）の行動記録が載っていたんです。今も“総理が昼食に何を食べた”とか、首相の一日を追うような連載がありますよね。ああいうかたちで、実際にハーンさんたちも記事になっているんです」と史実に基づいたエピソードだと明かす。

「本当に細かい記録まで残っていて。それがどの程度、松江の方々に読まれていたのかはわかりませんが、きっと松江の中で特別な存在ではあったと思うんです。そういったところからヒントを得て、生活がガラッと変わり、みんなの注目の的になる松野家の様子を描くことにしました。またそうすることで、トキ（髙石あかり）とサワ（円井わん）の対比もより強く出るのかなと思っています」

変装しなければ町を歩けなくなるなど、松野家をめぐる熱狂は加速するばかり。終いには、ヘブングッズまで売られるようになる。

橋爪は「明治時代にグッズが売られていたなんて、絶対にないですよね（笑）」と笑いつつ、その意図についてこう説明する。

「100％ないんだけど、もしかすると“あったかもしれない”と思わせる。現代人の感覚として、ドラマを観たときにそう見えたらいいなと。今の人にとって、“新聞に載っている”というだけだと、ちょっと距離がありますよね。そう考えたときに、フィーバーぶりを表現する一環として、“ありえないんだけど、ありえたかもしれない”という線をついてグッズを作ってみました」

画面に映る時間は短いが、細部まで作り込まれたこだわりのヘブングッズ。「実はいくつもバージョンがあって、小道具さんたちが楽しく作っていました。ほとんど映らないんですが、助監督も含めてデザインについていろいろと話していましたね」

ますます加熱する松野家フィーバー。その裏側で、期待され続けるトキたちの生活は、次第に窮屈なものになっていく。

「今でいう“バズ”ですよね。人間は周囲から持ち上げられると、生活が違って見えてきたりもする。普通の人だったのに、バズったことで無理に生活を変えなければいけなくなることもあるじゃないですか。英語はしゃべれなくてもいいのに英語の勉強をしたりと、新聞に書かれたら“そうしなきゃいけないのかな”と思えてくる。現代でも、そういう苦しい生き方はあるはずだし、今の社会とも結びつくのではないかと思っています」

なお、松江新報に掲載された『ヘブン先生日録』では、“正座”や“魚の小骨”といったエピソードが紹介されているが、これらは史実にはないオリジナル。記者の梶谷も「きっと番記者がいただろう」という推測から生まれたキャラクターで、芸人の岩崎う大が軽やかに演じているところもまた、『ばけばけ』らしさのひとつだ。

「重くなりがちな内容をう大さんが面白くしてくださっています。それに、“落とした菜箸を拾うか、拾わないか”だなんて、何も話が進んでないんですよ（笑）。バカバカしくてふじき（みつ彦）さんらしいと思うし、あのバカバカしさがちょうどいい。とはいえ、何がちょうどいいかは、ものすごく考えています。大それたことだとちょうどよくはならないし、かといってネタにならないと困ってしまう。菜箸の展開は、みんなで2、3時間考えました（笑）」

注目されることの光と影を、ユーモアを交えて描く第16週。そのバランス感覚が、『ばけばけ』が共感を呼ぶ理由のひとつかもしれない。

（文＝nakamura omame）