Âè73Âå²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤òABEMAÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¾È¥ÎÉÙ»Î°úÂà¡¦°ËÀª¥ößÀ½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¤òÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤êABEMAÆÈÀê¤Ë¤ÆÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡£ËÜÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Âè73Âå²£¹Ë¤È¤·¤Æ³Ñ³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤Èµ²±¤òÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹ï¤ó¤À¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¡¢ÎÏ»Î¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î°ìÆü¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖÉÔÙúÉÔ¶þ¡×¤Î¾ÝÄ§¡¦Âè73Âå²£¹Ë ¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½¡¦°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ë¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤È¹ë²÷¤Ê¼è¤ê¸ý¤ÇÁá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·Âç´Ø¤Ø¾º¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¾É¨¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤äÆâÂ¡¼À´µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÈÖÉÕ¤ò½øÆóÃÊ¤Þ¤Ç¹ß²¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é·è¤·¤ÆÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÉÔÙúÉÔ¶þ¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢´ñÀ×Åª¤ÊÉü³è·à¤ò·Ð¤ÆÂè73Âå²£¹Ë¤Ø¤È¾º¤êµÍ¤á¤¿¡£
2025Ç¯£±·î¤Î½é¾ì½ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢Æ±Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï°ËÀª¥ößÀÉô²°¤ò·Ñ¾µ¡£¸½ºß¤Ï»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¼¡À¤Âå¤Î²£¹Ë¡¦Âç´Ø¤Î°éÀ®¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î»ØÆ³¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Ï¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë°úÂàÁêËÐ¡£ÅöÆü¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¼èÁÈ¤äµÏ¿¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ë°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊýËÜ¿Í¤Ë¥«¥á¥é¤¬´°Á´Ì©Ãå¡£ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÄ¾Á°¤ä»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö°ËÀª¥ößÀÉô²°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤äÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤È¤Ê¤ë¡Ö¾È¥ÎÉÙ»ÎºÇ¸å¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¡×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Î´é¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉô²°¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤Î´é¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖÃÇÈ±¼°¡×¤Ç¤Ï¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÃøÌ¾¿Í¤ä¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Î¾Ú¸À¤ä¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Îµ°À×¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼°¤Î·ë¤Ó¤Ë¤Ï¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤Î°§»¢¡¢ÃÇÈ±¸å¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÈäÏª¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ìÆü¤òºÌ¤ë²òÀâ¿Ø¤â¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡£Âè66Âå²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î·»Äï»Ò¤È¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â¤½¤ÎÁÇ´é¤òÃÎ¤ë°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î²£¹Ë¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿²»±©»³¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÄáÎµ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÁêËÐÆ»¤È¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¢£¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½¡¦°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¦°úÂàÁêËÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëºÇ¸å¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃæ¤Ç¡ØºÇÂç¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¦ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤ÈABEMA¤µ¤ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¸«¤ë·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø¸«¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î°úÂàÁêËÐ¤Ï²¿²ó¤â¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼¡¤Ï²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤º¤Ã¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÅöÆü¤ò²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¼¤Ò¡¢ÁêËÐ¤ÎÎÉ¤µ¤È»ä¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ÖÉÔÙúÉÔ¶þ¡×¤Î¾ÝÄ§¡¦Âè73Âå²£¹Ë ¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½¡¦°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ë¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤È¹ë²÷¤Ê¼è¤ê¸ý¤ÇÁá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·Âç´Ø¤Ø¾º¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¾É¨¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤äÆâÂ¡¼À´µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÈÖÉÕ¤ò½øÆóÃÊ¤Þ¤Ç¹ß²¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é·è¤·¤ÆÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÉÔÙúÉÔ¶þ¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢´ñÀ×Åª¤ÊÉü³è·à¤ò·Ð¤ÆÂè73Âå²£¹Ë¤Ø¤È¾º¤êµÍ¤á¤¿¡£
º£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë°úÂàÁêËÐ¡£ÅöÆü¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¼èÁÈ¤äµÏ¿¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ë°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊýËÜ¿Í¤Ë¥«¥á¥é¤¬´°Á´Ì©Ãå¡£ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÄ¾Á°¤ä»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö°ËÀª¥ößÀÉô²°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤äÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤È¤Ê¤ë¡Ö¾È¥ÎÉÙ»ÎºÇ¸å¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¡×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Î´é¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉô²°¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤Î´é¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖÃÇÈ±¼°¡×¤Ç¤Ï¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÃøÌ¾¿Í¤ä¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Î¾Ú¸À¤ä¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Îµ°À×¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼°¤Î·ë¤Ó¤Ë¤Ï¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤Î°§»¢¡¢ÃÇÈ±¸å¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÈäÏª¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ìÆü¤òºÌ¤ë²òÀâ¿Ø¤â¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡£Âè66Âå²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î·»Äï»Ò¤È¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â¤½¤ÎÁÇ´é¤òÃÎ¤ë°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î²£¹Ë¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿²»±©»³¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÄáÎµ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÁêËÐÆ»¤È¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¢£¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½¡¦°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¦°úÂàÁêËÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëºÇ¸å¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃæ¤Ç¡ØºÇÂç¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¦ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤ÈABEMA¤µ¤ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¸«¤ë·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø¸«¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î°úÂàÁêËÐ¤Ï²¿²ó¤â¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼¡¤Ï²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤º¤Ã¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÅöÆü¤ò²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¼¤Ò¡¢ÁêËÐ¤ÎÎÉ¤µ¤È»ä¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.