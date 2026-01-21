元楽天助っ人が米殿堂入りの快挙

米野球殿堂は20日（日本時間21日）、ブレーブスなどでプレーしたアンドリュー・ジョーンズ氏の選出を発表した。晩年はNPB・楽天でプレーしただけあって、日本のファンからも祝福が殺到。将来の殿堂入り選手が楽天にいた“事実”にファンが「なんで来たんだ!?」「ちらっと見せた守備エグかったもんなあ」と改めて驚いている。

殿堂入りを果たしたジョーンズ氏は高い身体能力でデビュー3年目の1998年には31本塁打をマーク。中堅守備もメジャートップクラスで、1998年から10年連続でゴールドグラブ賞を受賞。2005年には51本塁打、128打点をマークしてナ・リーグ打撃2冠に輝いた。

2007年オフにFAとなるとドジャース、レンジャーズ、ホワイトソックス、ヤンキースでプレー。2012年には94試合に出場して打率.197、14本塁打。オフには楽天が獲得して話題となった。出場は指名打者を中心に一塁を守り、来日1年目は26本塁打をマーク。日本シリーズの巨人戦では外野の守備に就き、軽快なプレーを見せた。2014年には24本塁打を放って退団。2016年に現役を引退した。

将来的に殿堂入りする選手がNPBでプレーしていたことに、ファンは改めて興奮。X（旧ツイッター）では「こんな大物がNPBに来てくれたなんて……今でも信じられない。AJやっぱりレジェンドだったわ」「よくもまあ楽天に来てくれたもんだよ」「あのAJが楽天の4番打って日本一に貢献した事実は一生忘れない」「楽天ファンとしては誇りだけど、冷静に考えると『なんでこの人がウチに来たん？』レベルがすごい」「楽天で外野守備就いた時にめっちゃ感動したなぁ」「AJの守備は芸術品だった」といった声があがっていた。（Full-Count編集部）