東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、アライドアキ、ＧＲＣＳがS高

21日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数119、値下がり銘柄数456と、値下がりが優勢だった。



個別ではアライドアーキテクツ<6081>、ＧＲＣＳ<9250>がストップ高。トラース・オン・プロダクト<6696>は一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンモンスター<157A>、ｎｏｔｅ<5243>、Ｓ＆Ｊ<5599>、神戸天然物化学<6568>、フロンティアインターナショナル<7050>など8銘柄は昨年来高値を更新。豆蔵<202A>、ヘリオス<4593>、ファンペップ<4881>、アイリッジ<3917>、イオレ<2334>は値上がり率上位に買われた。



一方、中村超硬<6166>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、インフォメティス<281A>、グランディーズ<3261>、ビリングシステム<3623>、日本情報クリエイト<4054>など10銘柄は昨年来安値を更新。リンカーズ<5131>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、クオリプス<4894>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、トライアルホールディングス<141A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

