安めぐみ、“得意じゃない”観覧車にドキドキ挑戦
タレントの安めぐみが19日、オフィシャルブログを更新。“得意ではない”乗り物に挑戦したことを報告するとともに10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと １歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの３ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「おはようございます」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今朝は寒いですね」と切り出し、「長女を駅まで送りましたがぶるぶるですー」と冬の朝の様子をつづった。
続けて「最近の色々。楽しそうです笑」といい、ウサギのスタンプで顔を隠すも笑顔溢れる次女と優しく微笑む安の２ショットや「先日長女がスキー合宿から帰ってきて、 数日ぶりのお姉ちゃんに、嬉しそうにしていました」と姉の帰りを待ちわびていた次女の様子とともに次女を抱っこする長女と仲睦まじい姉妹ショットを公開。
また、「ちょっと前にいちごのアフタヌーンティーに行き」とぎっしりと並んだ真っ赤ないちごが印象的なスイーツの写真も公開。「そろそろいちご狩りにも行きたいです」と季節の楽しみへの期待もにじませた。
さらに、家族でのお出かけの帰りには「小さな観覧車に乗りました」と報告。観覧車の中で撮影した楽しそうな笑顔をみせる母娘の３ショットとともに「覧車が得意ではないのですが、 小さいのでいけました！」と少しドキドキしながらも挑戦したことを明かした。
最後は「寒いですが暖かくして、今日もゆるゆると頑張りましょう。良い一日となりますように」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「お子さんとめぐみさんを見るとほっこりして心が穏やかになります！」「お姉ちゃんが面倒をみてくれるので助かりますね！」「妹さんがお姉ちゃんを大好きな気持ちが伝わってきます」「仲良し姉妹」「可愛くてとてもイイお写真」「アフタヌーンティーで圧巻の量」「新たな１週間、寒いから 暖かくしてステキな１日にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
