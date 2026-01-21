【PlayStation、ASTRO BOTなどの新作雑貨】 1月27日 発売予定

MSYは、遊び心をプラスしたオフィシャルライセンスプロダクトを展開する「ASOBI GRAPHT」より、PlayStationや「ASTRO BOT」の新作雑貨を発売する。

今回発売されるのは、初代PlayStationの本体を全面にデザインしたPCスリーブケースや、「ASTRO BOT」のトラベルポーチ、ソックス、キッズサイズのTシャツ、トレーディングアイテム。また、「どこでもいっしょ」、「サルゲッチュ」のソックス、トラベルポーチも新たにラインアップに加わる。

これらの新作アイテムは、1月27日よりJR品川駅で開催されるポップアップストア「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」（以下、POP UP STORE in JR品川駅）、東京ソラマチで開催中のポップアップストア、およびGRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて順次販売される。なお、PCスリーブケースについては入荷状況により販売開始時期が前後する可能性がある。

さらに、一部の店頭限定アイテムは新宿・京都を含む会場でも販売される。GRAPHT公式ECサイトでは、本日1月21日より予約販売が開始される。

□GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

□POP UP STORE in JR品川駅 イベントページ

新作アイテムラインアップ

PlayStation Heritage

Heritage サガラ刺繍スウェット / PlayStation アシッドブルー（M / L / XL）

価格：8,800円

※ポップアップ一部店舗限定アイテム

Heritage PC スリーブケース / PlayStation

価格：6,600円

※1月27日以降、POP UP店頭入荷予定

ASTRO BOT

ASTRO BOT トラベルポーチ

価格：2,970円

ASTRO BOT ソックス

価格：2,200円

サイズ：FREE（推奨 25-27cm 許容 23-28cm）

ASTRO BOT キッズ刺繍Tシャツ ライトブルー

価格：3,850円

サイズ：130 / 150

ASTRO BOT トレーディングラバーマグネット vol.2（全5種）

価格：単品 990円、BOX 4,950円

ASTRO BOT トレーディングアクリルキーホルダー vol.2（全9種）

価格：単品 990円、BOX 8,910円

どこでもいっしょ、サルゲッチュ

どこでもいっしょソックス 2種

価格：各2,200円

各サイズ：FREE（推奨 25-27cm 許容 23-28cm）

どこでもいっしょ トラベルポーチ

価格：2,970円

サルゲッチュ 刺繍ソックス

価格：各2,200円

各サイズ：FREE（推奨 25-27cm 許容 23-28cm）

サルゲッチュ トラベルポーチ

価格：2,970円

販売情報

発売日：1月27日（火）

※PCスリーブケースにつきましては、入荷状況によりポップアップ店頭販売開始時期が前後する可能性があります。

販売店舗（取扱いはアイテムにより異なる）

本記事に記載されているアイテムは「POP UP STORE in JR 品川駅」のほか、東京ソラマチで開催中のポップアップストアおよびGRAPHT公式ECサイトにて、1月27日より順次発売される。

発売に先駆け、GRAPHT公式ECサイトでは、発売日前日の1月26日まで予約を受け付けている。

【GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）】

予約期間：1月21日（水）11時～1月26日（月）23時59分

販売場所が異なるアイテム

・Heritage サガラ刺繍スウェット / PlayStation アシッドブルー（M / L / XL）

JR品川駅 / 東京ソラマチ / JR 新宿駅 / JR 京都駅

※上記ポップアップ店舗限定アイテムとなり、ECサイトでの販売はありません。

ポップアップストア 開催概要

「POP UP STORE in JR 品川駅」

開催期間：1月27日（火）～2月8日（日）

開催場所：JR品川駅改札内 2階「京急線のりかえ専用改札」前

営業時間：10時～20時 ※初日は13時開店、最終日は18時閉店

□JR品川駅イベント情報ページ

「PlayStation」のゲームやハードからインスパイアされた「ASOBI GRAPHT」ならではのアパレルや雑貨などがバラエティ豊かに取り揃えられている。さらに、購入特典も用意されている。あわせて、GRAPHT会員限定特典も予定されている。

□GRAPHT会員登録ページ

PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in JR 新宿駅＆JR 京都駅

JR新宿駅 会場

開催期間：1月26日（月）まで開催中

開催場所：JR新宿駅南改札内「新宿ベース」

営業時間：10時～21時 ※初日は13時開店、最終日は16時閉店

JR京都駅 会場

開催期間：2月1日（日）まで開催中

開催場所：京都駅ビル 南北自由通路 2F「エキマル ア・ラ・モード京都 mini」（JR 京都駅改札外）

営業時間：10時～21時 ※初日は13時開店、最終日は19時閉店

□JR新宿駅・JR京都駅 イベント情報ページ

PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ

東京ソラマチ 会場

開催期間：3月10日（火）まで開催中

開催場所 東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップ

営業時間：10時～～21時

□東京ソラマチ イベント情報ページ

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合があります。

※店舗の詳細・最新情報は、GRAPHT OFFICIAL STORE 公式X（https://x.com/GRAPHTSTORE）にてお知らせいたします。

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, Doko Demo Issyo and Ape Escape are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot is trademark of Sony Interactive Entertainment.

(C) 2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。