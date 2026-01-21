栃木県産イチゴを使った春の定番シェイク！モスバーガー「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」
モスバーガーに、栃木県産「とちあいか」を使用した、春の定番いちごシェイクが2026年も登場。
「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」が期間限定で販売されます。
また、定番の「ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」を2枚重ねにした、ボリュームたっぷりスイーツもラインナップ☆
モスバーガー「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」
販売期間：2026年1月28日（水）〜5月中旬 ※期間限定
価格(税込)：Sサイズ350円、Mサイズ430円
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）
※ソースに栃木県産とちあいかいちごを配合し、果肉2.9%です
※とちあいかは栃木県の登録商標です(登録第6232688号)、とちあいか許諾第T2025-027号
モスバーガーの期間限定メニューとして「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」が登場。
栃木県産「とちあいか」を使用した、春の定番いちごシェイクが2026年も楽しめます！
2021年に「まぜるシェイク」の全国販売を開始してから、各地のいちごを使った「まぜるシェイク」を毎年販売しているモスバーガー。
2026年は、栃木県産の「とちあいか」を使用したシェイクが新登場します☆
「とちあいか」は、「とちぎのあいされるかじつ」が名前の由来で、酸味が少なく・甘みと香りが強調されるいちご。
「とちおとめ」に続く、栃木の次世代品種と言われている苺です。
甘みが強いため、ソースにはあえて果肉が残るよう粗く刻み、とちあいか本来の甘みと華やかな香りに程よい酸味が調和するバランスに仕立てられています。
いちごの酸味や香りを一緒に感じられるソースを、モスのバニラシェイクに合せた、春の季節にぴったりのドリンクです☆
いちごソースとバニラシェイクを混ぜ合わせながら、楽しめます。
「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」のMサイズは、セット価格に140円(税込)追加すると、セットドリンクとして選択可能です。
ダブル ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞
販売期間：2026年1月28日（水）〜 定番
価格(税込)：920円 ※シングルは520円
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
※イートイン専用商品
※11時から販売
2025年3月より、イートイン限定で販売中の「ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」
ふんわり食感とカナダ産100％のメープルシロップの甘さが特長の、シンプルで飽きの来ない味わいです。
ふんわりした口当たりを楽しめるように、焼き方にもこだわったパンケーキは、モスバーガーでゆったりとしたカフェタイムを楽しめる一品に仕上げられています☆
「このパンケーキをもっと楽しみたい」「午後のひとときに甘いものをたっぷり食べたい」という方々に向けて、2枚重ねの新メニューを販売。
シンプルなつくりながらも、バターのほんのりとした塩味がパンケーキやメープルシロップの甘さを引き立たせるスフレパンケーキです。
プラス260円(税込)で、ドリンクセットも注文できます！
春の定番いちごシェイクに、2026年は栃木県産「とちあいか」が登場。
モスバーガーの「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」は、2026年1月28日から5月中旬まで期間限定で販売です！
続きを見る
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 栃木県産イチゴを使った春の定番シェイク！モスバーガー「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」 appeared first on Dtimes.