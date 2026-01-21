¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¡¡³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼£¶¿Í¤Î³èÌö¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
¡¡º£Ç¯¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡¢ÃË»Ò¤ÏµþÅÔ¤ÎÅì»³¹â¹»¤¬£¶Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½Ð¿§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿£¶Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Í¥¾¡¤·¤¿Åì»³¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢´äÅÄÎç°Þ photo by ¥¹¥Ý¥Ë¥Á/¥¢¥Õ¥í
¢£´äÅÄÎç°Þ¡Ê¤¤¤ï¤¿¡¦¤ì¤¤¡¡µþÅÔ¡¿Åì»³¹â¹»£²Ç¯¡Ë
¡¡Âç²ñMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¿ÈÄ¹189cm¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£¿·³ã¡¦ÃæÇ·¸ýÃæ£³Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢U16ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¾Íè¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡££±Ç¯»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤ÏµþÅÔ¤ÎÍ½Áª·è¾¡¤ÇÍìÆî¡¦Ãæ¾åÎõ¡Ê¸½¡¦Áá°ðÅÄÂç¡Ë¤È¤Î¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¡¢½Õ¹â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ°éÂç²ñ¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯»þ¤Î¹â¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁý¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤¦¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÊü¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¡¢½Õ¹â¤Ç¤â¿ï½ê¤Ç¸÷¤Ã¤¿¡£¹â¹»»°´§¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤Î27ÂÐ27¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÆ±³ØÇ¯¥¨¡¼¥¹¡¦°ì¥ÎÀ¥Îú¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦ÁÔÀä¤Ê¥é¥ê¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤âÀ®Ä¹¤·¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤ÎÍèÇ¯¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£°ËÆ£ñ¥´õ¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤µ¤Ä¤¡¡µþÅÔ¡¿Åì»³¹â¹»£²Ç¯¡Ë
¡¡
¡¡´äÅÄ¤ÈÆ±¤¸ÃæÇ·¸ýÃæ¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¡¢ºÙ¤«¤¤¤Ä¤Ê¤®¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÅì»³¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅì»³¤Ø¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í×½ê¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀ¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢17ÂÐ19¤ÈÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿Âè£±¥»¥Ã¥È½ªÈ×¡¢°ËÆ£¤Î¥µ¡¼¥Ö»þ¤Ë£µÏ¢Â³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇµÕÅ¾¡£Âè£²¥»¥Ã¥È¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ12.5¡ó¤È¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¡¼¥Ö¸ú²ÌÎ¨¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÌö¤ò¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¤¬¡¢°ËÆ£¼«¿È¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¤ÏÄã¤¤¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤¹¤ë´äÅÄ¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Îº¢¤«¤éÎç°Ý¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢º£¤â¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Îç°Ý¤ËÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£ºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±Îç°Ý¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤«¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¦¡£
¢£Èø粼Î¼ÂÀ¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡¡Âçºå¡¿À¶É÷¹â¹»£³Ç¯¡Ë
¡¡½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹â¹»£³Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¡£À¶É÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¤Ë£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹186cm¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¹¶·âÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î³ÐÀÃ¤¬µá¤á¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢½ÙÂæ³Ø±à¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç³ÐÀÃ¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿£±Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ¾Â¼³¤»Ê¤¬Éé½ýÂà¾ì¤·¤¿¤¢¤È¡¢Ãç´Ö¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¥È¥¹¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ë·è¤áµÞ¤°¤³¤È¤Ê¤¯¥³¡¼¥¹¤ò¸«¤ÆÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¸«»ö¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¥È¥¹¤òÂ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¹âÁ°¤Ë¤ÏÉ¨ÄË¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤ÌÂç¹õÃì¡£¡Ö"¶ÛÄ¥¤·¤¤"¤À¤±¤É¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÈø粼¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤È¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£²¼µéÀ¸¤¬Â¿¤¯¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢£³Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿£±Ç¯´Ö¡£ºÇ¸å¤Î½Õ¹â¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï´ØÀ¾£±Éô¤Î¶¯¹ë¡¢¶áµ¦Âç¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£À¾Â¼³¤»Ê¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤«¤¤¤¸¡¡À¶É÷¹â¹»£±Ç¯¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÌöÆ°¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç²ñ¤Î"¼çÌò"¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿£±Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿Á´ÃæÁªÈ´¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤â·Ð¸³¤·¤¿¾¡Éé¶¯¤µ¤ä¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÅÙ¶»¤Î¤è¤µ¤ò½Õ¹â¤Ç¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï181cm¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä·ÌöÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¤âÆñ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£²Ú¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡À¶É÷¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ç±¦Â¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¡¢100¡ó¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Ç½ÙÂæ³Ø±à¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤È¡¢¾åµéÀ¸¤«¤é¤Î·ãÎå¤ò¼õ¤±¡¢½Õ¹â¤Ç¤Ï½éÀï¤«¤é¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ÎÂç°ìÈÖ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÆÎ×¤ó¤À½à·è¾¡¤Î½ÙÂæ³Ø±àÀï¤Ç¤â¡¢42ËÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎ¾µÓ¤¬¤Ä¤ê¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¾¡¤ÏËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¡£¹¶·âÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷ÎÏ¤âËá¤«¤ì¡¢Éé¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊú¤¤¤¿´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Õ¹â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢»Ð¡ÊºòÇ¯¤Î¶âÍö²ñ¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¡£¸½ºß¤ÏÅì³¤Âç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀ¾Â¼ÈþÇÈ¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å²ó¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë£±Ç¯À¸¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÌö¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢£ÃÝÆâÍ´°ìÏº¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¡Åìµþ¡¿½ÙÂæ³Ø±à£±Ç¯¡Ë
¡¡°ÂÅÄ³Ø±àÃæ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Á´Ãæ¤òÀ©ÇÆ¡£Æ±³ØÇ¯¤ÇÃæ³Ø»þÂå¤«¤é²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿À¶É÷¤ÎÀ¾Â¼¤¬¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤È¤¤¤¦£±Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢½Õ¹â¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï181£ã£í¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾õ¶·È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¤É¤³¤Ë¤É¤¦ÂÇ¤Æ¤Ð·è¤Þ¤ë¤«¤ò½Ö»þ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¡£°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤â¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÃÝÆâ¤¬¤¤¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëIQ¤Î¹â¤µ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¡¢½à·è¾¡¤ÎÀ¶É÷Àï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î24ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·âÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¹»¤ÇËá¤«¤ì¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤âÉð´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤¿¤À¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¡¢½Õ¹â¤Ç¤â¥í¥ó¥°¥é¥ê¡¼¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÇ®Æ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ê¡¢¤½¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ£´Ï¢ÇÆ¤¬ÄÙ¤¨¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤ÎÞ¡£¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤ò´ü¤¹Íèµ¨¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡£º£µ¨¤Ï¡Ö½Õ¹âÍ¥¾¡¡×¤ò¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Î½ÙÂæ³Ø±à¤¬·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÃÝÆâ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢£°ì¥ÎÀ¥Îú¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ì¤ó¡¡·§ËÜ¡¿ÄÃÀ¾£²Ç¯¡Ë
¡¡Âç²ñÁ°¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¡££±Ç¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯¤Î½Õ¹â¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÈèÏ«²óÉü¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º½à¡¹·è¾¡¤ÇÅì»³¤ËÇÔ¤ì¡¢¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤¥¨¡¼¥¹¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÄÃÀ¾¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ÈÀÀ¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ°éÂç²ñ¤òÀ©ÇÆ¡£Åì»³¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤òÀï¤Ã¤¿¹ñ¥¹¥Ý¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ë£³ÂÐ£¸¤È£µÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾õ¶·¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¾¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÃÀ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¹â¹»»°´§¤Ë¸þ¤±¡¢·Þ¤¨¤¿½Õ¹â¡£Ä¾Á°¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï³Ê¾å¤Î£Ö¥ê¡¼¥°¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢½Õ¹â¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÈªÌîµ×Íº´ÆÆÄ¤¬µÞÀÂ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢½éÀï¤Î°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅÀï¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ò³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄÃÀ¾¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿£³Ç¯À¸¤Î´ä²¼¾Âç¤Ï¡¢¡Ö°ì¥ÎÀ¥¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤âµ¤Éé¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¼ç¾¤ÎÊ¡ÅÄ¶õ¤â¡Ö£²Ç¯À¸¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç°ìÈÖ¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ì¥ÎÀ¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥È¥¹¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¾Ì¾¾¡Éé¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦Åì»³¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¹æµã¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤¿¥¨¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ç¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÃÀ¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡Ö£³ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦¡£¹â¹»³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸÷¤òÅô¤¹¥¨¡¼¥¹¡¢°ì¥ÎÀ¥¤Î»Ñ¤ò¸«¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£