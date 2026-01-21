　21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比680円安の5万2120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては871.1円安。出来高は1万5098枚だった。

　TOPIX先物期近は3578ポイントと前日比44ポイント安、TOPIX現物終値比47.6ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52120　　　　　-680　　　 15098
日経225mini 　　　　　　 52125　　　　　-680　　　306165
TOPIX先物 　　　　　　　　3578　　　　　 -44　　　 20808
JPX日経400先物　　　　　 32170　　　　　-390　　　　2202
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　 -12　　　　2477
東証REIT指数先物　　　　2007.5　　　　　-5.5　　　　　51

株探ニュース