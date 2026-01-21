日経225先物：21日夜間取引終値＝680円安、5万2120円
21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比680円安の5万2120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては871.1円安。出来高は1万5098枚だった。
TOPIX先物期近は3578ポイントと前日比44ポイント安、TOPIX現物終値比47.6ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52120 -680 15098
日経225mini 52125 -680 306165
TOPIX先物 3578 -44 20808
JPX日経400先物 32170 -390 2202
グロース指数先物 707 -12 2477
東証REIT指数先物 2007.5 -5.5 51
株探ニュース
TOPIX先物期近は3578ポイントと前日比44ポイント安、TOPIX現物終値比47.6ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52120 -680 15098
日経225mini 52125 -680 306165
TOPIX先物 3578 -44 20808
JPX日経400先物 32170 -390 2202
グロース指数先物 707 -12 2477
東証REIT指数先物 2007.5 -5.5 51
株探ニュース