行方不明の機体 見つかる

1月20日、熊本県阿蘇市で「阿蘇カドリー・ドミニオン」を出発した遊覧ヘリコプターが行方不明になっています。

【写真を見る】大破した機体

警察によりますと、午後4時10分ごろ、阿蘇中岳の第1火口内の北側で「ヘリの機体のようなもの」を発見し、地上からも捜索隊が発見したということです。機体は大破しているとみられます。

ヘリを運航する匠航空などによりますと、行方不明になったヘリは、男性パイロット（64）と、台湾出身の男性（41）と女性（36歳）の2人が客として搭乗し、午前10時52分に離陸して草千里や阿蘇中岳を回り、約10分後に戻る予定でした。

これまでのところ、乗っていた人は見つかっていません。

【中継】日没後の現場付近は

草千里と火口の間に置かれていた、現場指揮所からお送りいたします。

太陽が沈み、現場あたりは深い闇に包まれています。

午後3時ごろから火口近くで続けられてきた、地上と空からの懸命な捜索活動ですが、午後5時ごろにヘリコプターの飛行が終わり、先ほど午後6時をもって活動が終了したということです。

そして、警察や消防の車両は撤収しました。

明日21日は、午前7時半ごろから捜索活動を再開するということです。

厳しい活動が予想されますが、警察、消防、自衛隊とも相談しながら捜索活動を進めるということです。