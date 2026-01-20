BABYMONSTERが「クロミ」とコラボ！ 限定コラボアイテム公開
BABYMONSTERが、サンリオの大人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーションを発表。ここでしか手に入らない限定コラボアイテムの販売が決定した。
■クロミの頬にモンスターマークが入った限定デザイン
本コラボレーションは、1月上旬にシルエットだけの予告画像がアップされるやいなや、世界中で話題が沸騰。続報に注目が集まっていた。
そしてこのたび、ついにアイテムラインナップが公開。クロミの頬にモンスターマークが入った限定デザインとなっており、黒と赤を基調としたアイテムは、スタジアムジャンパーやジップフーディ、ルーズソックスなど豊富なアパレルラインからぬいぐるみキーホルダー、めじるしチャームまで多様なラインナップが取り揃えられている。
本アイテムは1月21日18時よりBABYMONSTER ONLINE SHOPで販売がスタート。さらに開催中のキャンペーン『THANKS MONSTIEZ 2026』のPOP-UP STORE「THANKS MONSTIEZ POP-UP STORE 福岡＠博多マルイ」よりオフラインでの販売も予定されている。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
