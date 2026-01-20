【「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」ブラウザ版（PC&スマートフォン）】 1月19日 配信開始 基本プレイ料金：無料（アイテム課金制）

gumiは、「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」ブラウザ版（PC&スマートフォン）の配信を1月19日よりTapFunにて開始した。基本プレイ料金は無料（アイテム課金制）。

本作は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を活かしたシミュレーションRPG。アニメに登場するおなじみのキャラクターたちを自由に編成し、ハイエンドなグラフィックスで表現された必殺技をはじめとした臨場感ある戦いが楽しめる。

本作はこれまで各アプリストア（App Store／Google Play）で展開されていたが、TapFunでの提供開始により、ブラウザ（PC&スマートフォン）からもプレイできるようになった。ブラウザ版ならではのメリットは以下の通り。

・OSやデバイスを問わず、PC、スマートフォンどちらからでもプレイが可能

・端末性能に左右されにくく、発熱や動作負荷を抑えた快適なプレイ体験

・ダウンロードやインストールが不要なため、ストレージ容量を気にせず利用可能

ブラウザ版のリリースを記念して、「ユニット&サポータースペシャル10連ガチャ」などが開催されている。

PC&スマホブラウザ版リリース記念！ユニット&サポータースペシャル10連ガチャ

開催期間：1月15日（木）～1月31日（土）23時59分

10連ガチャ（無償スター1,500個）でSR以上のユニットまたはサポーターが1枠確定で登場する。

※アシストカードは対象外。

PC&スマホブラウザ版リリース記念！アシストカードスペシャル10連ガチャ

開催期間：1月15日（木）～1月31日（土）23時59分

10連ガチャ（無償スター1,500個）でSR以上のアシストカードが1枠確定で登場する。

※ユニット/サポーターは対象外です。

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックを販売

TapFunでのリリースを記念し、お得なパックがTapFun限定で販売される。

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックⅠ

価格：3,000円

有償スター×1,500+無償スター×300

【TapFun限定】TapFunリリース記念スターパックII

価格：10,000円

有償スター×5,000+無償スター×1,000

上記パックの販売期間は1月31日まで。購入回数制限は3回となる。

(C)A/S, JOJO A P (C)A&L/S, JOJO SC (C)L/S, JOJO DU (C)L/S, JOJO GW (C)L/S, JOJO SO (C)gumi