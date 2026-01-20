エアロパーツのカスタマイズもカッコいい！

お笑い芸人のはなわさんが2025年11月に自身の公式YouTubeを更新し、愛用していたメルセデス・ベンツの高級SUVである「Gクラス」（通称：ゲレンデヴァーゲン）から新たなクルマに買い替えたことを報告しました。

人気の高級SUVを手放してまで購入したクルマとはいったい、どのようなモデルなのでしょうか。

【動画】超カッコいい！ これが「はなわ」の「高級ミニバン」です！ 動画で見る

2021年3月更新のYouTubeで、Gクラスの納車を報告していたはなわさん。4年半も乗り続けた愛車からの乗り換えを決断した最大の理由について、はなわさんは“ばぁば”（妻・智子さんのお母さん）だと明かしています。

「ゲレンデって車高が高いんですね。それで、（ばぁばは）もう一人で乗れなくなっちゃって。で、家族でどっか行ったりするとき、それを理由にばぁばが『ちょっともう、クルマに上がれないからいいわ』って言い始めちゃったのね」（はなわさん）

Gクラスに関しては、はなわさん本人が「カッコいいな」と惹きつけられたことが購入に至った最大の理由でした。だからこそ、今度は「家族みんなで乗れるクルマがいいかな」という思いで買い替えを決断したのだそう。

そんな彼が選んだ新たなクルマとは、高級ミニバンのド定番、そして芸能人御用達としても知られるトヨタ「アルファード」の最上級モデル「エグゼクティブラウンジ」でした。

このグレード最大の魅力は、なんといっても豪華なインテリアでしょう。

なかでも、エグゼクティブラウンジの特等席ともいえる2列目、通称「エグゼクティブラウンジシート」が見どころです。

このシートに付けられた大型のアームレストには脱着可能なリアマルチオペレーションパネルが格納され、電動リクライニングやオッドマンなどのシート操作のほか、空調やオーディオ、照明などを手元でスマホ感覚で操作することができます。

またシートの素材には、なめし加工を施した「プレミアムナッパ本革」を使用するなど、至れり尽くせりな内容にため息が出ます。

もっとも安いものでも価格（消費税込み）は860万円からという高価なエグゼクティブラウンジ。

しかも購入に際し、はなわさんはトヨタのカスタムブランド「モデリスタ」のエアロパーツセットや、メッキ加飾パーツなどのオプション（クールシャインキット）などをフル装備しているようです。

トヨタのカタログをチェックしてみても、これだけで推定60万円超えのアイテムとなり、ベース車の価格や諸費用とあわせると総額は1000万円に到達しそうな勢い。そんな空気を察したのか、はなわさんは「だいぶ、節約しながら貯金して。とは言いながら、ローンは組んでいます」と告白しています。

ただ、奥様の智子さんは今回の買い替えについて「超大賛成」だそうです。ばぁばを思っての買い替えは、はなわ家の総意だったのでしょうね。

そんな新車と対面したはなわさんは、やはり内装や機能面が気になるよう。特に、ばぁばが乗る際に必要不可欠なステップを確認し、「ここに（ステップが）あるだけで全然違う」と感動している様子でした。

家族全員が極上の座り心地を満喫できるであろうアルファードを運転しながら、はなわさんは「これから僕の愛車として我が家をいろんなところに連れてってくれる、そんなクルマになります。大切に乗っていきたいと思います」と、感慨深げに。

きっとこのアルファードは、はなわ家を“幸せ”へと連れて行ってくれるはずです。