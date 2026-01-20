2025年にシリーズ20周年を迎えた『牙狼＜GARO＞』の劇場最新作『劇場版 牙狼＜GARO＞ TAIGA』のBlu-ray＆DVDが、3月25日に発売されることが決定した。

2025年10月18日に公開された本作は、人間の邪心に取り憑く魔獣“ホラー”と、それを殲滅する使命を帯びた“魔戒騎士”たちとの暗闘を描くアクションドラマの劇場版。主人公は、冴島鋼牙の父であり、シリーズで幾度も熱戦を繰り広げてきた冴島大河。彼の若き日の戦いが初めて明かされる。

主人公・大河役に北田祥一郎が抜擢されたほか、神嶋里花、波岡一喜、ひょうろく、肥後克広、影山ヒロノブ、瀬戸利樹らがキャストに名を連ねた。

原作・脚本・監督を務めたのは、シリーズの生みの親である雨宮慶太。アクション監督は、『HiGH&LOW THE WORST X』などを手がけ、『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』でもアクションを指導した鈴村正樹が担当し、新機軸の牙狼ワールドを作り上げた。

発売されるのは、数量限定の「COMPLETE BOX」、通常版Blu-ray、通常版DVDの3形態。「COMPLETE BOX」には、封入特典としてオリジナル「麒麟」Tシャツやブックレットが付属するほか、メイキングやイベント映像集などを収録した特典ディスクが同梱される。さらにパッケージは、雨宮監督描き下ろしの三方背イラストBOX仕様となる。

（文＝リアルサウンド編集部）