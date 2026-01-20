お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。1月13日の放送では、リスナーから届いたアルバイトの失敗談をきっかけに、滝沢と西堀が「チップ」について語る場面があった。

リスナーから寄せられた、バイト中の失敗談を紹介するコーナー『しくじりバイト先生～俺みたいになるな～』。

今回の放送では、「レジでお客様に褒められながら渡された5,000円札を『チップ』だと思ったら、実は両替してほしいだけだった」というエピソードを紹介。

メールを書いたリスナーは、自身の早とちりが恥ずかしくてたまらなかったという。

西堀「これ昔からある、クラシックなパターンなんだよね。（芸能人が）写真撮ってくださいって言われて、自分とのツーショットだと思ったら撮影係だったっていう」

なおマシンガンズの二人が思い出す早とちりエピソードは、『THE SECOND』で松本人志に褒められ喜んでいたら、「あ、金属バットと間違えた」とぬか喜びになったことだという。

そしてこの日の放送では、この失敗談メールから派生し「人生でチップを渡したことがあるか？」という話題に。

西堀は海外旅行のときのおぼろげな記憶がある程度だったが、滝沢は……

滝沢「たまにタクシー代を渡したりするけどな」

西堀「お釣りはいらないです、みたいな？」

滝沢「いや、（芸人の）後輩とかに」

西堀「え、それをチップって呼んでんの？（笑）」

滝沢「気持ち的にはチップみたいなもんだろ、タダであげてるんだから。心の中ではなんであげなきゃいけないんだと思ってるけど、帰れないんだからあげるしかないだろ」

西堀「タクシー代ってあげるの嫌だよな。同じ5,000円でも、タクシー代としてあげるより、飲み食いご馳走する方が気持ちいいじゃない」

滝沢「だよな。こっちも楽しい時間を過ごしてな」

西堀「『楽しい』にお金払いたいけど、『楽』にお金を払いたくない」