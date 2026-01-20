1月14日にスタートした日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」の第1話に登場した文庫本が今、ネット上で大きな注目を集めています。



【写真】「最高の選書チョイス」出版社の公式X、大喜び

「杉咲花ちゃんが読んでる文庫、何だろう」

俳優の杉咲花さん演じる主人公、土田文菜が読んでいた1冊。画面に映った直後から、ネットユーザーの間では「杉咲花ちゃんが読んでる文庫、何だろう」「気になる」などと話題になり、背表紙のデザインから「河出文庫かな」などの声が。



放送翌日。出版社「河出書房新社」（東京都新宿区）の公式Xが「河出文庫オタクなのでわかる、これは確実に山崎ナオコーラ『指先からソーダ』…！！！！ 最高の選書チョイスだ」と投稿すると、ネット書店では一時、品切れになるほどでした。



山崎ナオコーラさんの「指先からソーダ」（河出文庫、税込み715円）は、朝日新聞土曜「be」の連載をまとめたエッセー集。



河出書房新社の担当者によると、売れ行きは放送当日から16日までの3日間だけで前週比20倍超え。ドラマの注目度の高さも後押しし、ネット書店や全国の書店から続々と注文が入り始めています。



「2010年の刊行から17年目でこのような脚光を浴びることができ、たいへんうれしく盛り上がっています」（同社担当者）



ドラマきっかけの売れ行き増、過去にも

似た例は過去にもありました。



2024年放送のフジテレビ系ドラマ「海のはじまり」では、目黒蓮さん演じる主人公と家族をつなぐ重要な役割として、絵本「くまとやまねこ」（湯本香樹実・文、酒井駒子・絵、河出書房新社、税込み1430円）が登場。



放送後、通販サイト「Amazon」の絵本部門ランキングでは、2週連続で1位を獲得（2024年9月）。全国の書店店頭では、手書きのPOPなどを用いて大々的なコーナーが展開されました。同社担当者は「ドラマの感動的なストーリーにも影響を与える物語だったため、こちらも反響が大きかった」と話しています。



