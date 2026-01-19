「令和の美脚クイーン」として注目を集め、早稲田大卒業の高学歴グラビアアイドルでも知られる波崎天結さんの2nd写真集「丸みの誘惑」（撮影：田中智久、税込4180円、KADOKAWA）が、2026年1月30日にリリースされます。



【写真】スーツにメガネ、波崎天結さんが秘書に？

2nd写真集は、グラドルの第一線で活躍する波崎さん自身が、今自分にできる最大のグラビアについて考え抜いて制作した“丸みグラビア”で全編構成されています。強みである美脚からのお尻そしてバストと、丸みをさらに強調する様々な見せ方で臨んだ内容です。



タイトルは彼女自身が考案。「このタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを、中の写真で最大限に表現しています」とのこと。もちろん、過去最大露出、見える手前のギリギリまでを攻めまくった写真の数々を自らセレクトしました。



ロケ地はインドネシア・バリ。リゾートホテルや南国らしさ満載のプール付きヴィラを貸し切って撮影。先行カットは、ブラックのボディスーツを着用してのバックショット、ストッキング着用の赤ランジェリー、メガネをかけた秘書姿、CA風のコスプレ、パールのTバックになったホワイトランジェリー、やってみたかったヤンキー風のジャージ姿でバリの街並みを歩くカットの6枚です。そのほかにも全裸に近い大露出の写真も含めて、これでもかというくらいの“丸みグラビア”が展開されています。



表紙には、ラベンダーカラーのランジェリー姿のカットを採用。丸いバストラインが強調されたアンニュイな表情が印象的です。今回はエッセイにも挑戦しています。



波崎さんは「初めての海外撮影でドキドキしながらも、5日間楽しく撮影ができました。2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています。想像をかき立てるようなしぐさや挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることをすべて詰め込んだ1冊になりました。たくさんの方に見ていただけたらうれしいです」と喜びを語っています。



【波崎天結さんプロフィール】

はざき・あゆ 2000年10月18日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。身長166cmサイズB85/W57/H92 グラビア・オブ・ザ・イヤー2024ネクスト・ブレイク賞受賞。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、写真集・DVD・雑誌・トレカ・カレンダーなどマルチに活躍。「アニメクラシックス」コスプレユニット「Teamクラ・コス」にてドロンジョ役を担当。趣味は少女漫画とアニメ鑑賞。