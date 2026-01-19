【氷川きよし】KIINA.、加藤綾菜との仲良しツーショットに反響 「この2人最強に可愛い」の声
歌手のKIINA.こと氷川きよしが自身のインスタグラムを更新。親友でタレントの加藤綾菜とのツーショット写真を公開し、話題となっている。
氷川は「稽古後に久しぶりに親友のあやなが駆けつけてくれましたー！」とつづり、加藤との再会を報告。舞台の稽古に励む日々を送っているといい、「2週間毎日の稽古、たくさんの台詞が頭に入りやっとぴりぴりしたメンタルの余裕できてひさびさの外食」と、つかの間の休息を楽しんだことを明かした。
投稿では、多忙な中で会いに来てくれた加藤に対し、「忙しい中顔見せてくれてありがとう！優しい」と感謝を表明。また、「いつも茶さんへの愛情に感謝と感動です。あーたはホントに人格者。尊敬します」と、その人柄に深い敬意を示した。
食事会にはサポートメンバーも同席したようで、和やかな雰囲気だった様子。さらに、「今頑張ってる作品のフライヤーをお店に貼ってもらうキャンペーンは必ずやるやるKIINA.の儀式。どこでもPRは大事！」と、恒例のPR活動も行ったことをつづっている。最後に「最高に充実した1日にみんなに感謝」と投稿を締めくくった。
この仲睦まじい様子に、ファンからは「あやなさん優しいですね」「お二人似てる〜」「この2人最強に可愛い」といった声が寄せられ、反響を呼んでいる。