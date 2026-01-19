odolが、2026年1月28日に新曲「電話」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、約1年3カ月ぶりの新曲となり、2026年4月リリース予定のニューアルバムに先駆けて配信される。ピアノ、バイオリン、シンセサイザーによる近年のodolのスタイルを軸に、ブレイクビーツを感じさせるリズムを融合したポストクラシカル的サウンドを展開した作品に仕上がっているとのこと。

歌詞は、10周年を経て挑んだ新たな表現による「電話」をモチーフにしたラブソング。友人のSNS投稿に残されていた“みんな帰りながら誰かに電話している”という一文から着想を得て書き上げられたという。

また、現在odolのSNSでは、写真家・濱田英明が撮影したニューアルバムのレコーディング・ドキュメンタリー映像が、アルバムリリースを発表した12月以降、毎週3本ずつ公開されている。未発表の新曲の断片が聴ける映像となっているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️＜odol ONE-MAN LIVE 2026＞ 東京・渋谷WWW X

2026年5月23日（土）開場17:15 / 開演18:00

2026年5月24日（日）開場16:15 / 開演17:00 ▼券種

・1dayチケット

スタンディング一般5,800円 / 学割4,800円（税込/別途ドリンク代必要）

・2daysチケット

スタンディング一般10,000円 / 学割9,000円（税込/別途ドリンク代必要）

※学割の⽅は学⽣証を⼊場時にご提⽰ください（⼤学、専⾨学校、⾼校含め） ▼チケット・ぴあプレリザーブ

受付期間：〜1月25日（日）23:59

https://w.pia.jp/t/odol-2026/