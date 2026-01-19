今日19日の近畿地方は暖かく過ごしやすいですが、明日20日からは一転して真冬の寒さとなりそうです。寒暖差がとても大きいため、体調にお気を付けください。また、明日20日は北部で広く雪が降り、中部でも雪の降る所がある見込みです。

今日19日は天気下り坂 明日20日は雨が雪に変わる 京都市内もにわか雪か

今日19日の近畿地方は天気が下り坂となりそうです。午前中は晴れるものの、午後は雲が広がってくるでしょう。午後6時以降は北部から雨が降り出し、夜遅くになると中部でも所々で雨が降る見込みです。雨の降り方は極端に強くなることはなさそうですが、帰りの遅くなる方は雨具があると安心です。





明日20日は次第に雨が雪に変わり、北部では朝から広い範囲で雪が降るでしょう。丹波高地や中国山地沿いなど、山沿いを中心に雪の降り方が強まり、一気に積雪の増える恐れがあります。交通への影響や農作物の管理など、ご注意ください。中部でも山沿いを中心に雪の降る所があり、京都市など、都市部でもにわか雪となる可能性があります。

激しい寒暖差に注意 3月並みの陽気から明日20日は真冬の寒さに

明日20日にかけて、近畿地方の上空に強い寒気が流れ込み、厳しい寒さが戻る見込みです。今日19日の最高気温は、大阪で16℃と3月下旬並みの予想ですが、明日20日は7℃と、真冬らしい寒さになりそうです。北よりの風が強まり、寒暖差が身体に堪えそうです。暖かくして、無理をせずお過ごしください。



明日20日の夜は、朝よりも気温が下がり、市街地でも氷点下の冷え込みとなる恐れがあります。帰宅時間帯は凍える寒さとなりますので、家を出るときにマフラーや手袋を身に着けて行くと良いでしょう。また、路面や水道管の凍結にもお気を付けください。

風雪・大雪・低温に伴うリスク

近畿地方では、明日20日から少なくとも25日(日)頃にかけて、厳しい寒さと雪の降りやすい天気が続く見通しです。

風雪や大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。



(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。



(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。



(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。