明日20日は近畿に寒波到来 大阪は日中7℃で気温急降下 激しい寒暖差に備えよう
今日19日の近畿地方は暖かく過ごしやすいですが、明日20日からは一転して真冬の寒さとなりそうです。寒暖差がとても大きいため、体調にお気を付けください。また、明日20日は北部で広く雪が降り、中部でも雪の降る所がある見込みです。
今日19日は天気下り坂 明日20日は雨が雪に変わる 京都市内もにわか雪か
今日19日の近畿地方は天気が下り坂となりそうです。午前中は晴れるものの、午後は雲が広がってくるでしょう。午後6時以降は北部から雨が降り出し、夜遅くになると中部でも所々で雨が降る見込みです。雨の降り方は極端に強くなることはなさそうですが、帰りの遅くなる方は雨具があると安心です。
激しい寒暖差に注意 3月並みの陽気から明日20日は真冬の寒さに
明日20日にかけて、近畿地方の上空に強い寒気が流れ込み、厳しい寒さが戻る見込みです。今日19日の最高気温は、大阪で16℃と3月下旬並みの予想ですが、明日20日は7℃と、真冬らしい寒さになりそうです。北よりの風が強まり、寒暖差が身体に堪えそうです。暖かくして、無理をせずお過ごしください。
明日20日の夜は、朝よりも気温が下がり、市街地でも氷点下の冷え込みとなる恐れがあります。帰宅時間帯は凍える寒さとなりますので、家を出るときにマフラーや手袋を身に着けて行くと良いでしょう。また、路面や水道管の凍結にもお気を付けください。
風雪・大雪・低温に伴うリスク
近畿地方では、明日20日から少なくとも25日(日)頃にかけて、厳しい寒さと雪の降りやすい天気が続く見通しです。
風雪や大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。
(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)
停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。
また、電源を確保するため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。
(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)
事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。
(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)
事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。