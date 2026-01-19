食楽web

鎌倉駅西口から徒歩約3分。市役所の向かい、緑豊かなレストラン 『GARDEN HOUSE KAMAKURA』があります。

築約60年のアトリエを活用した建物は、街なかにありながらなんとも雰囲気があります。敷地に一歩足を踏み入れると、駅周辺のにぎわいとは別世界のような空気が広がっています。

こちらで楽しめるのは、湘南の旬食材を取り入れたノーザンカリフォルニアスタイルの料理。店内で手作りされるロースハムなど、ここでしか味わえないメニューが揃います。

地元食材をたっぷり味わう「GHシェフズプレート」［食楽web］

今回いただいたのは、ランチメニューの「GHシェフズプレート」。フムスを中心に、地元野菜をふんだんに使ったサラダが盛り込まれ、見た目にもヘルシーで満足感の高い一皿です。

鎌倉で110年以上の歴史を誇る老舗ハムメーカー「鎌倉ハム富岡商会」とのコラボレーションも、この店の魅力のひとつ。ハムやソーセージは鮮度が良く、素材の旨みをしっかり感じられる仕上がりで、ランチでもぜひ味わってほしい存在です。

食後のカフェタイムには、コーヒーと一緒にゆったり過ごすのも良いですが、実はクラフトビールや国産ワインのラインナップも充実。鎌倉に醸造所を構えるブリュワリーのクラフトビールも揃っているので、観光途中のランチビールという選択肢もおすすめです。

野菜を中心としたメニュー構成なので、短時間の休憩にも、ゆっくり過ごしたいときにもフィットします。緑に囲まれた空間で、鎌倉らしい穏やかな時間を過ごしてみてはいかが。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

GARDEN HOUSE KAMAKURA

住：神奈川県鎌倉市御成町15-46

営：9:00～21:00

休：不定休