ラ・リーガ 25/26の第20節 アトレチコ・マドリードとアラベスの試合が、1月19日00:15にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）、パブロ・イバニェス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の48分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのパブロ・バリオス（MF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がヘディングシュートを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが1-0で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは27分にジョニー・カルドーゾ（MF）に、またアラベスは6分にパブロ・イバニェス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 02:20:17 更新